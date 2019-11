Xinhua Silk Road: Exposição Têxtil de Fibras de Entrecasca e de Folhas de 2019 realizada em Jiangxi

PEQUIM, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Exposição Têxtil de Fibras de Entrecasca e de Folhas de 2019 de Jiangxi foi realizada no Condado de Fenyi, na Cidade de Xinyu, na Província de Jiangxi no Sudeste da China, de 1o a 3 de novembro.

Com o tema "Jiangxi Ecológica, Moda Bastextile" ("Ecological Jiangxi, Fashion Bastextile") e exibição das realizações do setor têxtil de fibras de entrecasca e de folhas, a exposição objetiva promover o desenvolvimento inovador do setor, disseminar a cultura da arte chinesa com fibras de entrecasca e de folhas, aprofundar o intercâmbio e a cooperação internacionais e criar uma cadeia ecológica no setor.

O Condado de Fenyi, conhecido como a morada da roupa de verão, sempre foi um lugar famoso pelas fibras de entrecasca e de folhas desde a antiguidade. Nos últimos anos, Fenyi adotou a tecnologia desengomagem microbiana no artesanato tradicional, que protege o meio ambiente ecologicamente e também mantém o desenvolvimento sustentável do setor.

O Condado de Fenyi tem mais de dez mil lares camponeses, envolvidos no cultivo de rami, com uma área plantada total de mais de 1.333,33 hectares (20.000 mu). A cada ano, o Condado de Fenyi pode produzir 15.000 toneladas de fibras secas de entrecasca e de folhas com desengomagem microbiana, 5.000 toneladas de fios misturados de algodão de rami, 1.000 toneladas de fios de rami entrelaçados, 850.000 peças de tecido, 1,5 milhão de peças de roupa de cama de verão e 70 milhões de metros de tecidos da moda estampados com corantes.

