Xinhua Silk Road: fabricante chinesa de automóveis Brilliance Auto Group dá passo fundamental na exploração do mercado sul-americano

PEQUIM, 15 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A fabricante chinesa de automóveis Brilliance Auto Group Holdings Limited (Brilliance Auto Group) deu um importante passo na exploração do mercado sul-americano ao estabelecer uma cooperação com o Chongqing Lifan Holdings Co., Ltd. (Lifan Group), outra fabricante chinesa, para conjuntamente construírem uma montadora automobilística no Uruguai.

A cerimônia de assinatura da cooperação foi realizada na terça-feira em Montevidéu, capital do Uruguai, hora local.

Situada na rodovia número 1 de San Jose, sul do Uruguai, a planta cobrirá uma área de 21 hectares (aproximadamente 210.000 metros quadrados) com uma área de construção de 38.000 metros quadrados. A unidade vai focar na montagem de motores e SKDs (Semi-Knocked Down) automobilísticos, com uma capacidade projetada de 20.000 unidades por turno.

De acordo com o contrato, quando a planta estiver concluída e posta em operação, o Brilliance Auto Group e o Lifan Group vão compartilhar uma capacidade de produção de 18.000 veículos no prazo de três anos, incluindo 3.000 no primeiro ano, 5.000 no segundo ano e 10.000 no terceiro ano.

O Brilliance Auto Group planeja fazer do Brilliance V3 o primeiro modelo montado nesta planta e do Brilliance V7 o segundo, trazendo cada vez mais séries Brilliance, uma importante marca da empresa, para o mercado sul-americano.

Como o mais distante parceiro estratégico da China atualmente sob a Iniciativa Cinturão e Estrada (BRI, em inglês), bem como um importante membro do Mercado Comum da América do Sul (Mercosur), uma importante organização comercial da América Latina, o Uruguai ostenta uma importante posição estratégica no mercado sul-americano.

A cooperação vai ajudar os dois lados a aproveitarem inteiramente suas respectivas vantagens a fim proporcionar aos consumidores do Uruguai e da América do Sul carros chineses mais baratos e de alta qualidade.

Este é um passo importante para que o Brilliance Auto Group explore o mercado sul-americano, bem como uma disposição estratégica para que as duas empresas promovam o desenvolvimento de marcas independentes neste mercado através do compartilhamento de recursos e complementaridade de vantagens, disse Yan Bingzhe, presidente do Brilliance Auto Group, na cerimônia de assinatura.

A informação é que o Brilliance Auto Group, um participante ativo da Iniciativa Cinturão e Estrada (BRI), vem positivamente expandindo mercados externos na Ásia, África, América Latina, Europa central e do leste Central e outras regiões.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

