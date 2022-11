Xinhua Silk Road: Fabricante chinesa de bebidas Wuliangye é eleita a marca chinesa de bebidas mais popular entre os consumidores globais

PEQUIM, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A renomada fabricante de bebidas chinesa Wuliangye foi eleita a marca chinesa de bebidas mais popular no evento de consumidores dasMarcas chinesas mais amadas entre as marcas globais , como mostram os resultados divulgados em 26 de novembro.

O evento das marcas chinesas mais admiradas entre os consumidores globais foi lançado em conjunto pelo escritório do Projeto de marcas nacionais da agência de notícias de Xinhua , o Serviço de informações econômicas da china (CEIS) e outras instituições.

Fabricante chinesa de bebidas Wuliangye é eleita a marca chinesa de bebidas mais popular entre os consumidores globais (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Uma votação online entre consumidores estrangeiros foi iniciada em 10 de maio em relação as suas marcas chinesas preferidas, selecionadas de uma lista preliminar, referindo-se a dados da grande mídia, associações do setor, plataformas de comércio eletrônico, etc. A lista de votação abrangeu 137 marcas chinesas de 11 categorias, incluindo automóveis, eletrodomésticos, produtos farmacêuticos, bebidas alcoólicas, etc.

Durante o período de votação online que durou um mês, os votos de consumidores estrangeiros para suas marcas chinesas favoritas foram coletados a partir de plataformas como o Canal em Inglês da Xinhuanet, a matriz internacional da rede social da CEIS, Google, dpa, InfoQuest, etc. A Wuliangye ganhou o maior número de curtidas entre as marcas de bebidas alcoólicas.

Com base na votação online, influência internacional e dados objetivos, mais de 60 marcas foram selecionadas. Após uma análise de um painel de especialistas, 50 marcas chinesas, incluindo a Wuliangye, foram finalmente indicadas como as marcas chinesas mais admiradas.

As marcas chinesas de bebidas alcoólicas estão abraçando oportunidades para expandirem a influência global e, como líder do setor, a Wuliangye cultiva ativamente os mercados estrangeiros, participando de atividades internacionais e divulgando a cultura do licor chinês, contribuindo para o maior alinhamento do processo de fabricação do licor chinês e os padrões globais para fermentação.

Impulsionada pelo comércio crescente entre a China e a comunidade internacional, a Wuliangye acelera seu layout global e promove continuamente o seu processo de internacionalização, construindo três centros de marketing internacional na região Ásia-Pacífico, Europa e América, estabelecendo centros de degustação em cidades estrangeiras, etc.

A Wuliangye também foi profundamente integrada a plataformas internacionais como a China International Import Expo, a APEC, o Fórum Boao para a Ásia e a China-ASEAN Expo para transmitir a atitude positiva de inclusão e braços abertos do licor chinês, e mostrar o cartão de visita do licor chinês nessa nova era para o mundo.

Com intercâmbios contínuos, aprendizado mútuo e cooperação, a Wuliangye foi amplamente reconhecida pela comunidade internacional e conquistou continuamente posições em listas de autoridades do setor. Também estava no primeiro lote de produtos chineses incluídos no acordo de indicações geográficas entre a China e a União Europeia.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/331344.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1956119/Wuliangye.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

