Xinhua Silk Road: Fblife realiza a primeira China-Thailand Rally Racing para promover a cultura do herói

PEQUIM, 5 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Fblife, a plataforma clube líder da China para amantes domésticos de SUVs e veículos off-road, realizou a primeira corrida de carros entre a China e a Tailândia (CTRR - China-Thailand Rally Racing) no domingo, na cidade de Xingyi da Prefeitura Autônoma de Qianxinan Bouyei e Miao, na província de Guizhou na China.

A primeira CTRR lançada em Xingyi que tem por objetivo integrar os recursos esportivos superiores do ambiente montanhoso de Xingyi com a positiva cultura do herói da Fblife, é o mais recente evento para a Fblife estender seu entusiasmo para o bem-estar público e para a proteção ambiental, de acordo com Zhang Dai, presidente do conselho da Sinocloud Centre Company e da Fblife.com, baseada em Pequim.

Desde seu estabelecimento, a Fblife desenvolveu um enorme número de membros, os quais adoram a natureza e os esportes ao ar livre, mostram entusiasmo pelo bem-estar público e participam ativamente na proteção ambiental, bem-estar público e assistência em catástrofes, disse Zhang Dai, presidente do conselho da Sinocloud Centre Company e da Fblife.com, baseada em Pequim, durante a cerimônia de largada da CTRR.

"Os membros da Fblife estão transmitindo o poder da vida e promovendo uma cultura positiva de herói e saúde com grande paixão", disse Zhang.

De acordo com Zhang, a Fblife organizou várias equipes de resgate da Fblife quando cada catástrofe ocorreu na China, tais como o resgate no terremoto de Wenchuan.

A Fblife, juntamente com a Fundação de Caridade Ci'ai de Pequim (CACF - Beijing Ci'ai Charity Foundation), também criou um fundo público em setembro de 2014, o qual financiou diversos projetos beneficentes incluindo várias formas de intercâmbio cultural, educação, assistência em catástrofes e proteção ambiental.

A CTRR atrai mais de 50 grupos de veículos de mais de 20 províncias e cidades de todo o país, que partem de Xingyi, deixam a China através do Porto Mohan de Xishuangbanna, na província de Yunnan no sudoeste da China e atravessam o Laos em 3 de dezembro. Depois viajarão das áreas montanhosas do norte da Tailândia até uma cidade costeira ao sul do país. A jornada completa de cerca de 3.000 quilômetros durará 14 dias.

A CTRR inaugurou um novo capítulo do desenvolvimento de corridas entre países em Guizhou, disse Zhang, esperando que a corrida de carros entre países partam daqui para os países da ASEAN, África e Europa.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309712.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service