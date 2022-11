Xinhua Silk Road: Feira Internacional de Cerâmica começa na cidade de Jingdezhen, no leste da China, e atrai expositores de todo o mundo

BEJING, 12 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Feira Internacional de Cerâmica de Jingdezhen de 2022 começou na terça-feira na Cidade de Exposição de Cerâmica em Jingdezhen, na província de Jiangxi, no leste da China.

O evento deste ano contou com 13 atividades principais e 27 atividades de apoio, e foram convidados indivíduos e grupos empresariais de mais de 40 países e regiões, incluindo Alemanha, França, Grã-Bretanha, Rússia, Itália, Japão e Coreia do Sul, bem como mais de duas mil empresas para participar do evento on-line e presencial e testemunhar o charme da mundialmente famosa "capital da porcelana".

Mais de 300 expositores participaram da feira de cerâmica, um aumento de 44% em relação ao ano anterior. Por outro lado, o número de marcas mundialmente conhecidas que participaram do evento ultrapassou 40 em comparação com oito no ano passado. O evento também atraiu mais de três mil grupos de compras nacionais e estrangeiros para consulta comercial.

Na cerimônia de abertura do evento, foi exibido um videoclipe para demonstrar as conquistas dos três anos de construção da zona piloto de herança e inovação da cultura de cerâmica da cidade.

Nos últimos anos, a cidade intensificou os esforços na construção da zona piloto, lançando 178 projetos-chave, como o Taoxichuan Ceramic Art Avenue (Avenida de Arte de Cerâmica Taoxichuan) e o Ceramic Expo City (Cidade de Exposição de Cerâmica).

Vale ressaltar que a construção da Cidade de Exposição de Cerâmica, para servir de espaço para a Feira de Cerâmica deste ano, levou um ano. E ela oferece uma área de exposição total de quase 38 mil metros quadrados, um aumento de dez mil metros quadrados em comparação com o espaço do ano passado.

