Xinhua Silk Road: filial da empresa estatal chinesa Jiangsu explora novo caminho para impulsionar o desenvolvimento de baixo carbono local

Na terça-feira, a empresa, afiliada à estatal State Grid Corporation of China, publicou em Nanjing, capital de Jiangsu, um artigo chamado "clean energy", que permitiu que Jiangsu compartilhasse com o mundo suas práticas, experiências e conquistas na exploração do novo tipo de sistema de energia para o desenvolvimento verde.

Jiangsu, sendo uma zona-chave com enorme potencial para redução de emissões de carbono na China, foi um dos primeiros candidatos do país a desenvolver energia limpa, como o uso de energia fotovoltaica e energia eólica, e, ao mesmo tempo, encontrou problemas na estabilidade e controle da rede elétrica local devido à composição complicada do fornecimento de energia, incluindo a alta proporção de nova energia e uso de fontes externas de energia na província.

Para resolver esses problemas, a State Grid Jiangsu Electric Power ampliou a ligação entre fonte de energia, rede de energia, carga da rede e armazenamento de energia e se concentrou na construção sólida de rede inteligente para facilitar o estabelecimento de um sistema de energia verde e impulsionar o desenvolvimento verde em Jiangsu, disse Li Jijun, diretor adjunto do Think Tank for Economic Affairs of China Economic Information Service (CEIS) na reunião de lançamento do artigo.

A empresa também dedicou esforços à descarbonização do fornecimento de energia, otimização de plataformas de distribuição de energia limpa e promoção do consumo de energia limpa para acelerar ainda mais a construção do novo sistema de energia em Jiangsu.

Até o final de 2020, a capacidade total instalada de geração de eletricidade de energia nova em Jiangsu chegou a 34,96 milhões de kilowatts, um aumento de 369,9% em relação ao final de 2015. No ano passado, a província viu a geração anual de energia de 52,2 bilhões de kilowatts por nova energia, o equivalente à redução de cerca de 15 milhões de toneladas de consumo de carvão e emissão de carbono de 48 milhões de toneladas.

A energia nova, que antes era uma fonte de energia complementar para a província, agora serve como fonte de energia alternativa com vários tipos, produção gigante e ampla aplicação e distribuição em Jiangsu.

