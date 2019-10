Xinhua Silk Road: Fórum Mundial das Cidades do Canal e Conferência Mundial dos Canais de 2019 realizados em Yangzhou, na China

NANJING, China, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Fórum Mundial das Cidades do Canal e a Conferência Mundial dos Canais de 2019 foram realizados em Yangzhou, na Província de Jiangsu, no leste da China, de 26 de setembro a 6 de outubro.

Com um tema sobre proteção, herança e utilização da cultura do canal, o fórum visou não apenas divulgar as ações da China relacionadas com proteção, herança e utilização do Grande Canal, mas também compartilhar a atividade de sucesso e a experiência avançada da cultura do canal mundial.

Luo Shugang, ministro chinês da cultura e do turismo; Wu Zhenglong, governador da Província de Jiangsu; Juan Carlos Varela, ex-presidente do Panamá, e David Edwards-May, presidente da IWI, participaram da cerimônia de abertura realizada em 27 de setembro e discursaram durante a mesma.

Wu observou que Jiangsu usará proativamente a oportunidade trazida pelo fórum e considerou o canal como um meio para aprofundar ainda mais os intercâmbios e a cooperação com as cidades de canal do mundo inteiro, promover a compreensão cultural mútua e contribuir com o conhecimento da China para a proteção do canal global em uma tentativa de criar um futuro melhor para o desenvolvimento das cidades com canais do mundo inteiro.

Nos últimos anos, a cidade de Yangzhou tem se esforçado para se transformar em uma cidade histórica e cultural famosa com um alto grau de consciência cultural e autoconfiança cultural, melhorar a boa proteção do Grande Canal, fazer uso científico do canal e internacionalizar o intercâmbio cultural do canal, a fim de melhor assumir a responsabilidade de Yangzhou, contribuir com o conhecimento de Yangzhou e ilustrar a demonstração do papel de Yangzhou na criação do corredor cultural do Grande Canal.

Durante o evento, foram realizadas diversas atividades diferentes, como um show de luzes, show de talentos folclóricos e desfile de carnaval.

Como o maior e mais longo canal navegável artificial e mais antigo do mundo, o Grande Canal foi nomeado Patrimônio Mundial da UNESCO em junho de 2014.

