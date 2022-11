Xinhua Silk Road: Geschäftsabschlüsse für 42 Projekte in Höhe von 44,5 Mrd. RMB bei Investmentpromotionsveranstaltung im ostchinesischen Wushi in Xishan unterzeichnet

BEIJING, China, 17. November 2022 /PRNewswire/ -- Auf dem Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion and Cooperation Forum 2022, das am 12. November im Bezirk Xishan in der Stadt Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu stattfand, wurden Geschäftsabschlüsse für 42 Projekte in Höhe von insgesamt 44,5 Mrd. Yuan unterzeichnet.

Photo shows the 2022 Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion and Cooperation Forum held on November 12 in Xishan district, Wuxi city, east China's Jiangsu Province.

Zu den Projekten gehören nicht nur Projekte in aufstrebenden Bereichen wie Biomedizin, Integrated Circuit (IC), neue Energien und neue Materialien, sondern auch eine Reihe von Hauptsitzprojekten, Spitzenforschung, Entwicklungs- und Fertigungsprojekte sowie strategische Kooperationsprojekte mit Fonds und Institutionen.

Nach der Inbetriebnahme werden diese Projekte für Xishan voraussichtlich stark dazu beitragen, zu einem Modellbezirk für hochwertige Entwicklung zu werden.

Um weiterhin qualitativ hochwertige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, hat Xishan ab September 21 Kampagnen zur Investitionsförderung gestartet. Das Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion and Cooperation Forum 2022 war eine Veranstaltung aus dieser Reihe.

Während des Forums hat Xishan eine Anreizmaßnahme vorgestellt, der zufolge Vermittler, Menschen aus allen Lebensbereichen, Gruppeninstitutionen und Unternehmen, die Xishan bei der Einführung großer Industrieprojekte, Sci-Tech-Projekte und Talententwicklungsprojekte unterstützen, Kapitalbelohnungen erhalten. Der maximale Kapitalanreiz für ein einzelnes Projekt kann fünf Millionen Yuan erreichen. Mit dieser Maßnahme beabsichtigt Xishan, die Investitionskanäle zu erweitern, die Deregulierung zu vertiefen und das Geschäftsumfeld weiter zu optimieren.

Das Forum war außerdem Zeuge des Beginns der strategischen Zusammenarbeit der Xishan Industrieparks für IC, intelligente Ausstattung, photoelektrische Informationstechnik, Präzisionsmedizin, vernetzte Fahrzeuge und IC-Ausstattung mit sechs Fonds und sechs Brancheninstitutionen.

Derweil hat Xishan eine enge Partnerschaft mit vielen Brancheninstitutionen und Denkfabriken geschlossen. Auf dem Forum, das letzten Samstag stattfand, wurde der Titel „Xishan global investment attraction partner" an eine Reihe von Brancheninstitutionen verliehen, darunter das globale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC, der führende globale Immobilienberater Savills und das Forschungsinstitut der Halbleiter- und Elektronikbranche ICwise.

