Xinhua Silk Road: Haier apresenta ofertas inteligentes de eletrodomésticos a clientes paquistaneses

PEQUIM, 3 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A gigante chinesa de eletrodomésticos Haier iniciou uma campanha de serviço gratuito local em sua loja de eletrodomésticos inteligente localizada no centro de Lahore em 16 de novembro. Os clientes que visitaram a loja no dia podiam desfrutar do serviço local da Haier gratuitamente.

Tendo iniciado operações em abril, a Haier Smart Home, com 230 metros quadrados, é a primeira do tipo que a Haier estabeleceu no Paquistão. Além de exibir eletrodomésticos inteligentes de última geração, a loja também apresenta cenários interativos, como cozinha e sala de estar inteligentes.

Ao instalar a Smart Home, a Haier pretende tornar a vida dos clientes paquistaneses mais inteligente e melhor por meio da interação homem-máquina, de acordo com Abdul Wahid, gerente da Haier Smart Home.

A Haier Pakistan (Pvt) Limited (Haier Pakistan) iniciou a transformação no comércio de eletrodomésticos inteligentes em 2018. Até o momento, lançou produtos inteligentes incluindo ar condicionado e TV inteligentes, além de grandes avanços em branding e produtos com uma participação de 30 por cento no mercado de eletrodomésticos do Paquistão, disse Shah Faisal Afridi, diretor da empresa.

A Haier Pakistan abrirá quatro Haier Smart Homes localmente e atualizará 300 centros de serviços inteligentes Haier em 2020 para oferecer uma experiência inteligente mais exclusiva aos clientes, de acordo com Zhou Jianying, chefe de negócios de marketing da Haier Pakistan.

A Haier é uma das primeiras marcas chinesas de eletrodomésticos a entrar no mercado paquistanês e construiu a primeira fábrica no país em 2001. Com os anos, a Haier investiu US$ 500 milhões no Paquistão, produziu e vendeu 10 milhões de unidades de produtos e criou mais de 10.000 empregos por ano para a população local. Cresceu até chegar a ser a marca número 1 no mercado de eletrodomésticos paquistanês, disse Afridi.

Ele acrescentou que, buscando mais do que sucesso nos negócios, a Haier Pakistan também se esforçou para promover a atualização e o desenvolvimento da indústria paquistanesa de eletrodomésticos. Por exemplo, a Haier promove a aplicação de tecnologia amigável com o ambiente no setor de eletrodomésticos paquistanês, ao mesmo tempo em que introduz seu modo de gerenciamento que ajudou a melhorar o nível geral de gerenciamento da indústria local.

