Xinhua Silk Road: Haier inaugura fábrica de equipamentos para lavanderia na Rússia para promover ainda mais o desenvolvimento local

O COSMOPlat é uma plataforma industrial na Internet desenvolvida pela Haier. Graças a ela, a eficiência média da nova fábrica aumenta 40%, em comparação com as fábricas tradicionais, e a força de trabalho empregada em todo o processo é reduzido em 30%.

Nos últimos anos, a Haier acumulou uma grande experiência de administração e operação na Rússia. A Haier colocou em operação sua fábrica de refrigeradores russa, que é uma fábrica-irmã da recém-lançada fábrica de equipamentos para lavanderia, em Naberezhnye Chelny em 2016. Em 2018, o volume de vendas de refrigeradores produzidos nessa fábrica excedeu US$ 100 milhões. No segundo trimestre de 2019, a fábrica produziu 500.000 refrigeradores, o que ajudou a Haier a ganhar 48% de participação do mercado de refrigeradores de múltiplas portas, de segmento superior, na Rússia.

A operação bem-sucedida da Haier na Rússia trouxe muitas oportunidades para o desenvolvimento local. Até agora, a fábrica de refrigeradores da Haier ofereceu oportunidades de emprego direto a mais de 800 pessoas, o que impulsionou a capacidade de produção local e o emprego.

Além disso, a Haier também vem promovendo ativamente serviços de procurement localizado na Rússia: 23 empresas locais se tornaram fornecedoras da Haier. A proporção de peças de refrigerador compradas de fornecedores locais deve atingir 70% até o final de 2019.

A Haier não é apenas a primeira empresa chinesa a entrar na República do Tartaristão, mas é também a mais apreciada pelo governo local. A Agência de Desenvolvimento de Investimentos do Tartaristão concedeu à fábrica de refrigeradores russa da Haier um certificado honorífico por sua contribuição notável ao desenvolvimento econômico local e por suas atividades de investimento.

