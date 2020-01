Xinhua Silk Road: Haier participa ativamente de projetos de bem-estar público em todo o mundo

A AQUA, uma marca global da Haier, a qual foi lançada oficialmente na Indonésia em 2015, transmite a filosofia da Haier e atribui muito mais importância aos projetos de bem-estar público. No ano passado, a marca respondeu positivamente à atividade "Retrato da Haier", enviando TVs, refrigeradores, máquinas de lavar roupas, artigos de papelaria e livros para crianças de orfanatos locais para transmitir-lhes cuidados e carinho.

Nas Filipinas, a Haier também participou ativamente em projetos de bem-estar público. No ano passado a empresa doou um lote de eletrodomésticos muito necessários e materiais didáticos para instituições de assistência social locais.

A empresa possui uma abordagem localizada para atender as demandas dos usuários globais com produtos personalizados.

A Haier obteve forte presença na Tailândia. O segredo do sucesso da Haier na Tailândia é seu marketing localizado, comunicação ativa com os usuários, análise das tendências do mercado e criação de produtos diferenciados. A empresa identifica de forma contínua as necessidades dos usuários, tentando desenvolver produtos personalizados para os usuários tailandeses.

Na Rússia, a Haier lançou no ano passado uma fábrica de máquinas de lavar roupas, a qual é a primeira fábrica inteligente construída pelos chineses com base na plataforma COSMOPlat na Europa. A empresa contratou talentos de P&D, equipes de funcionários para a fábrica e de vendas locais, apostando em se adaptar melhor ao mercado local e criar vantagens competitivas. Atualmente, a fábrica criou mais de 800 postos de trabalho diretamente para o mercado local e forneceu estímulo ao crescimento econômico local.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

