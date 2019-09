Xinhua Silk Road: Hangzhou impulsiona o setor de circuitos integrados com vistas à produção de chips de última geração

PEQUIM, 27 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, na província de Zhejiang, região oriental da China, conhecida como a capital digital chinesa, está ampliando seus esforços para aproveitar a oportunidade do próximo período áureo de desenvolvimento de circuitos integrados (CI) e do setor de chips de última geração.

Um funcionário do Gabinete de Promoção de Investimentos em Hangzhou declarou que os principais empresas de CI de Hangzhou estão baseadas principalmente no distrito de Binjiang, e que a cidade vai integrar as empresas espalhadas em outros distritos para promover o desenvolvimento geral.

"De acordo com os planos de desenvolvimento atuais, Hangzhou ampliará seu setor de CI, passando de design para produção e concentrando a produção de chips em algumas áreas cruciais, para obter competitividade básica e criar um centro para o setor", disse o funcionário.

A cidade emitiu vários documentos e está gradualmente encontrando sua própria via de desenvolvimento. Em um plano de desenvolvimento emitido em 2017, Hangzhou estabeleceu a meta de 50 bilhões de yuans para 2020, para receitas totais das empresas de CI da cidade.

A sólida base de Hangzhou para o desenvolvimento do setor de CI, assim como o planejamento e o projeto de implantação criteriosos apontam para um futuro promissor para o setor. De fato, o setor de CI de Hangzhou já vem se expandindo nos últimos anos, principalmente em termos de design.

De acordo com o relatório sobre o setor de design de CI de Hangzhou, a receita dos principais negócios das empresas de CI da cidade atingiu 20,5 bilhões de yuans em 2018, e o valor total desse setor foi de 12,7 bilhões, com um taxa de crescimento superior a 30 por cento, superando Wuxi, da província de Jiangsu, em quarto lugar na China.

Em Zhejiang, Hangzhou se converteu no centro absoluto do setor de design de CI, pois mais de 85 por cento das empresas desse setor, de Zhejiang, estão situadas em Hangzhou e geram mais de 95 por cento da receita desse setor. Além disso, Hangzhou tem feito progressos notáveis em embalagem, materiais e equipamentos para CI, e já é líder na produção de materiais de silício, na China.

