Xinhua Silk Road: Hangzhou no leste da China aumenta esforços para criar cidade de inovação biomédica de alta qualidade

PEQUIM, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, capital da província de Zhejiang, leste da China, está se esforçando para se transformar em uma cidade de inovação biomédica de alta qualidade como Boston.

Esse claro objetivo mostra a forte base e potencial de desenvolvimento de Hangzhou no setor biomédico.

Atualmente os focos estão em uma implementação industrial que tem o porto médico de Hangzhou no Novo Distrito de Qiantang como núcleo, a Zona de Alta Tecnologia de Hangzhou e o Distrito de Yuhang.

O porto médico de Hangzhou, no Novo Distrito de Qiantang, será transformado em um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos biomédicos de ponta com alto crescimento. A Zona de Alta Tecnologia de Hangzhou se concentrará na construção do setor médico inteligente, enquanto o Distrito de Yuhang se concentrará no desenvolvimento do setor de equipamentos médicos.

Com base na implementação industrial, uma estrutura industrial de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, dispositivos e dados médicos tomou forma na cidade, impulsionando o crescimento contínuo e rápido da indústria biomédica em Hangzhou.

Os dados mostraram que já se instalaram mais de 1.000 empresas biomédicas na cidade. Além disso, 1.003 empresas biomédicas foram criadas recentemente na cidade em 2018, com um capital social de 8,569 bilhões de yuans, 39,11 por cento e 33,37 por cento na comparação anual, respectivamente.

Como a cidade possui vantagens óbvias no desenvolvimento da indústria biomédica, atualmente 88 empresas com valor de produção anual acima dos 20 milhões de yuans se reuniram em Hangzhou, incluindo ao redor de 20 empresas negociadas na bolsa. Sete das dez maiores empresas farmacêuticas do mundo, como Pfizer, Merck Sharp & Dohme e Abbott já se estabeleceram na cidade.

Embora Hangzhou esteja crescendo na cadeia industrial, ainda está atrasada em relação a Xangai e Pequim em termos de desenvolvimento da indústria biomédica.

De acordo com um funcionário do Departamento de Promoção de Investimentos de Hangzhou, com o desenvolvimento desigual da indústria biomédica, Hangzhou ainda precisa aprimorar suas capacidades de inovação e acelerar a construção da ecologia industrial e a implementação de projetos relacionados.

O desenvolvimento de plataformas industriais importantes, como a aliança da indústria biomédica no corredor de inovação científica do Delta do Rio Yangtze G60, bem como o desenvolvimento integrado do Delta do Rio Yangtze, trarão oportunidades para o desenvolvimento da indústria biomédica de Hangzhou.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309206.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

