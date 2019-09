Xinhua Silk Road: Heihe, no NE da China, se torna canal essencial de logística até a Rússia

BEIJING, 23 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Com o lançamento da cerimônia de início do hub de logística Heihe-Yuexing da interfronteiriço China-Rússia realizado recentemente na cidade de Heihe, na província de Heilongjiang, no nordeste da China, fazendo de Heihe um canal de logística essencial ao impulsionamento do comércio internacional fronteiriço entre China e a Rússia.

Vale salientar que um total de 16 contratos abrangendo vários projetos foram assinados durante a cerimônia, com um investimento total de 7,65 bilhões de yuanes.