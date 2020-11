Xinhua Silk Road: IA capacita a cooperação na China-ASEAN, ajudando a explorar oportunidades de mercado

Como os estados membros da ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) prestam grande atenção à construção de infraestrutura e geoinformação, e o mapeamento é o pré-requisito para a construção de infraestrutura, a cooperação em geoinformação e mapeamento é altamente valorizada pela China e ASEAN. Membros do setor previram que a escala da cooperação China-ASEAN em geoinformação e mapeamento ultrapassará 10 bilhões de dólares americanos nos próximos cinco anos. Nesse contexto, espera-se que a tecnologia de IA, como uma das tendências em geoinformação e mapeamento, promova a cooperação em infraestrutura entre a China e a ASEAN.

A economia digital também é uma área importante da cooperação China-ASEAN. O valor das tecnologias digitais da ASEAN está projetado para alcançar 625 bilhões de dólares americanos até 2030, de acordo com o Plano Diretor de Conectividade ASEAN 2025.

A China aprofundará a cooperação com a ASEAN nos campos da economia digital, incluindo a promoção da aplicação de tecnologias digitais, como IA e impressão 3D na prevenção e controle de epidemias, suporte na transformação digital de indústrias e promoção do desenvolvimento de cidades inteligentes, de acordo com a iniciativa China-ASEAN na formação de parcerias para a economia digital.

Empresas relevantes contribuíram para a cooperação China-ASEAN na economia digital. Por exemplo, a gigante chinesa de tecnologia Huawei continuará a ajudar a Tailândia a construir um centro de distribuição digital focado para a ASEAN e facilitar a implementação da estratégia 4.0 da Tailândia com a aplicação de novas tecnologias e novos modelos comerciais de mercado no país, disse Abel Deng, CEO da Huawei Technologies (Tailândia).

Além disso, espera-se que a IA traga benefícios para o desenvolvimento inovador. Aproveitando as vantagens da aplicação de internet China-ASEAN e das plataformas de inovação com base na construção conjunta de um sistema de IA, centro de big data, centro de computação inteligente, etc., será possível a realização de intercâmbio acadêmico relacionado à IA, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, compartilhamento de patentes e treinamento de talentos, disse Lu Dongliang, diretor e presidente da China-ASEAN Information Harbor Co., Ltd, acrescentando que o fundo de cooperação Lancang-Mekong foi construído com base nessa ideia.

A China foi o maior parceiro comercial da ASEAN por dez anos consecutivos. As empresas chinesas investiram mais de 100 bilhões de dólares americanos na ASEAN, criando mais de 100.000 empregos para residentes locais.

