Xinhua Silk Road: Kelan-Kaschmirziegen-Preisindex im nordchinesischen Shanx veröffentlicht

BEIJING, 4. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Der Xinhua-Kelan Kaschmirziegen- Preisindex wurde am Mittwoch im Bezirk Kelan in der nordchinesischen Provinz Shanxi veröffentlicht, um die hochwertige Entwicklung der Kaschmirziegenindustrie in Kelan zu fördern.

Als erster Kaschmirziegen- Preisindex in China spiegelt der Index umfassend und objektiv die Preisinformationen aller Glieder der Kelan-Kaschmirziegen-Industriekette wider, bietet eine Preisreferenz für den Markt und fördert die Wiederbelebung charakteristischer Industrien mit digitalen Werkzeugen.