Xinhua Silk Road: китайский текстильный хаб Кэцяо придает новый импульс высококачественному развитию

ПЕКИН, 4 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Недавно завершившаяся выставка 2020 Keqiao Textile Expo (Autumn) укрепила уверенность в перспективах отрасли и придала новый импульс высококачественному развитию — это трехдневное мероприятие привлекло к так называемому «китайскому текстильному хабу» 46 086 посетителей, что на 5,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

На 1270 стендах экспозиции общей площадью 34 тыс. кв. м на территории международного конгрессно-выставочного центра China Textile City в районе Кэцяо города Шаосин, расположенного в провинции Чжэцзян на востоке Китая, были представлены текстильные материалы, ткани, домашний текстиль, а также дизайнерские идеи и новейшая продукция, предлагаемые такими широко известными отечественными предприятиями как Shaoxing Mulinsen, Zhejiang RGB и Sichuan Chuanmian.

В программу этой выставки, ставшей международным отраслевым мероприятием, ориентированным на рынок и пользующимся солидной информационной поддержкой, также входили трансляция в прямом эфире, реализация готовой продукции и установление деловых контактов в режиме онлайн с использованием облачных технологий. В общей сложности она привлекла к себе 51 018 покупателей, включая 15 132 зарубежных, что способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества и торговли в условиях пандемии.

Помимо интеграции электронной и физической площадок, на выставке также были организованы бесплатные перевозки между конгресс-центром и «китайским текстильным городом» в районе Кэцяо — одним из крупнейших в мире центров дистрибуции текстиля, что обеспечило более эффективную связь этого выставочного мероприятия с рынком.

Обладая статусом лидера отечественного текстильного производства и одного из мировых распределительных центров, Кэцяо активно развивается в качестве окна для отечественной текстильной промышленности, направляющего ее на новый путь развития по мере того, как страна ускоряет формирование модели развития с «двойной циркуляцией», опирающейся на внутренний рынок. Это побудило Кэцяо приложить больше усилий для привлечения отечественных покупателей, стимулируя при этом активизацию взаимной поддержки между внутренним и зарубежными рынками.

По мнению отраслевых экспертов, тематическое название выставки — "International, Fashion, Green and High-end" («Интернациональная, имиджевая, экологичная и высокотехнологичная») — стало отражением этого процесса перегруппировки и будет способствовать обновлению Кэцяо в сторону высококачественного развития.

Одновременно с этим прошел ряд других значимых мероприятий, включая всемирную конференцию по вопросам стимулирования рынка текстильной продукции World Textile Merchandising Conference 2020 (2020 WTMC), Неделю моды Кэцяо 2020, а также различные выставки и форумы, что обусловило появление новых возможностей и идей для дальнейшего продвижения Кэцяо.

В этом году выставка Keqiao Textile Expo, проводившаяся с 27 по 29 октября при поддержке Китайского национального совета по текстилю и одежде и Генеральной торговой палаты Китая и организованная текстильным подкомитетом Китайского комитета по развитию международной торговли, а также административным комитетом и центром развития выставочной индустрии района Кэцяо г. Шаосин, прошла в 22-й раз с момента своей премьеры в 1999 году в условиях строгих контрольно-профилактических мер, принятых ввиду обеспокоенности последствиями эпидемии.

Оригинальная ссылка: https://en.imsilkroad.com/p/317289.html

SOURCE Xinhua Silk Road