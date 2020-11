Xinhua Silk Road: chińskie zagłębie tekstylne Keqiao - nowy kierunek rozwoju najwyższej jakości produktów

PEKIN, 4 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Niedawno zakończone targi Keqiao Textile Expo 2020 (jesień), wydarzenie trwające trzy dni, zauważalnie wzmocniły zaufanie branży i przyspieszyły działania zmierzające do rozwoju produktów wysokiej jakości, poprzez przyciągnięcie około 46086 zwiedzających do tak zwanego „chińskiego centrum tekstylnego". Jest to zauważalny wzrost o 5,1% w porównaniu z poprzednią edycją wydarzenia.

Centrum wystawowe China Textile City International Convention & Exhibition Center w Keqiao we wschodnich Chinach, leżące w prowincji Zhejiang Shaoxing, przekształciło się w miejsce prezentacji materiałów tekstylnych, tkanin, wyrobów tekstylnych dla domu, a także autorskich i niezwykle kreatywnych projektów. Na 1270 stoiskach, na powierzchni wystawowej obejmującej 34 tys. metrów kwadratowych, swoje najnowsze produkty przedstawiły znane krajowe przedsiębiorstwa, takie jak Shaoxing Mulinsen, Zhejiang RGB i Sichuan Chuanmian.

Pragnąc zorganizować międzynarodowe, specjalistyczne, zorientowane na rynek i obfitujące w informacje wydarzenie, organizatorzy targów udostępnili również streaming na żywo, premiery produktów oraz internetowe spotkania biznesowe „w chmurze", przyciągając tym samym 51018 nabywców, w tym aż 15132 zagranicznych, usprawniając współpracę i handel międzynarodowy w warunkach pandemii.

Aby jeszcze skuteczniej skoordynować imprezę targową z rynkiem, poza integracją online - offline, zorganizowano także bezpłatne przejazdy pomiędzy miejscem konwencji a „China Textile City" w Keqiao, jednym z największych na świecie centrów dystrybucji tekstyliów.

Niezależnie od tego, że Keqiao odgrywa wiodącą rolę w krajowym przemyśle tekstylnym i jest światowym centrum dystrybucji, aktywnie kształtuje się jako okno dla rodzimego przemysłu tekstylnego, zorientowane na nową ścieżkę rozwoju, ze względu na fakt, że kraj ten przyspiesza tworzenie wzorca rozwoju „podwójnego obiegu", który za podstawę przyjmuje rynek krajowy. Spowodowało to, że Keqiao poczyniło dalsze wysiłki w celu przyciągnięcia krajowych nabywców, przy jednoczesnym umożliwieniu wzajemnego stymulowania się rynków krajowych i zagranicznych.

Jak twierdzą obserwatorzy branżowi, motto wystawy „International, Fashion, Green and High-end" („Międzynarodowo, modnie, zielono i z zachowaniem najwyższej jakości") odzwierciedla ten proces zmiany kierunku i przyczyni się do rozwoju Keqiao pod względem jakości.

Inne wydarzenia, takie jak World Textile Merchandising Conference 2020 (2020 WTMC), 2020 Keqiao Fashion Week, wystawy i fora odbywające się w tym samym czasie stworzyły jeszcze więcej możliwości i pomysłów ukierunkowujących Keqiao na przyszłość.

Tegoroczne Targi Keqiao Textile Expo, które odbyły się w dniach 27-29 października, zorganizowane zostały przez Podkomisję ds. Promocji Handlu Międzynarodowego oraz komitet zarządzający i centrum rozwoju branży wystawienniczej Shaoxing Keqiao przy wsparciu Krajowej Rady Chin ds. Tekstyliów i Odzieży i Generalnej Izby Handlowej Chin. Była to już dwudziesta druga edycja tego wydarzenia od czasu jego rozpoczęcia w 1999 roku. W tym roku podjęto ścisłe środki zapobiegawcze i ograniczające ryzyko w związku z pandemią.

