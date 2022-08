Xinhua Silk Road : Le comté de Nanchang dans la province chinoise du Jiangxi organise un événement promotionnel pour faire valoir son charme et attirer les investissements

BEIJING, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Le comté de Nanchang, dans la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine, a récemment donné le coup d'envoi de son « festival du lotus », un événement économique, commercial et culturel annuel visant à promouvoir l'environnement commercial et à attirer les investissements .

Photo shows the opening ceremony for the sixth lotus economic, trade and cultural festival held on August 18, 2022 in Nanchang county of east China’s Jiangxi province.

Cette année, le festival, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu le 18 août, porte sur la revitalisation rurale, l'économie numérique et un environnement commercial de qualité, à travers des activités telles que le commerce et l'exposition de produits culturels et touristiques, l'exposition d'art et le marché nocturne, qui devraient durer quatre mois.

Le festival économique et commercial du lotus, qui en est à sa sixième édition cette année, est devenu l'événement phare du comté de Nanchang pour mieux promouvoir son charme, attirer davantage de talents et permettre à la population locale de se divertir grâce à toutes sortes d'activités culturelles. Qui plus est, le festival est devenu une plateforme pour le rapprochement des projets et la négociation, ainsi qu'un moteur pour le développement local, a noté un participant du monde des affaires.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, il a été indiqué que l'économie numérique et l'optimisation de l'environnement commercial étaient les priorités du comté de Nanchang cette année, qui a activement encouragé l'industrialisation numérique et la numérisation industrielle. Le comté a lancé un certain nombre de projets numériques tels que le parc industriel Xiaolan Taihao VR Industrial Park, le centre de données China Mobile Jiangxi Xiaolan, et l'unique base de recherche VR / AR de China Unicom en Chine.

Le comté de Nanchang n'a cessé d'améliorer l'environnement commercial. Le comté a développé et modernisé ses services d'entreprise en ligne et ses services d'administration en ligne afin de fournir des prestations pratiques, 24 heures sur 24, aux particuliers et aux professionnels, tout en proposant des politiques favorables pour réduire les coûts des entreprises.

Le comté de Nanchang est le premier de la province de Jiangxi à figurer parmi les 100 premiers comtés chinois. Les statistiques montrent que son PIB a atteint 102,78 milliards de yuans en 2019, ce qui constitue également une première parmi les comtés du Jiangxi à dépasser les 100 milliards de yuans. Le comté a formé une structure industrielle « 3 + 3 + N » d'automobiles et de véhicules à énergie nouvelle, d'aliments écologiques, de biomédecine, de fabrication d'équipements intelligents, de semi-conducteurs, de nouvelles énergies et de nouveaux matériaux.

https://en.imsilkroad.com/p/329626.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882340/image_1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road