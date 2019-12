Xinhua Silk Road: mesa redonda da SCO International em Lianyungang, China, para a cooperação no comercio e na logística

PEQUIM, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Organização para a Cooperação de Xangai (SCO) International organizou uma mesa redonda nesta sexta-feira em Lianyungang, uma cidade portuária no leste chinês na província de Jiangsu, com o objetivo de promover a cooperação no comercio e na logística entre os membros da organização.

O evento organizado pela Secretaria da Organização para Cooperação de Xangai atraiu participantes de ministérios federais de membros da SCO, além de representantes de suas embaixadas na China.

Durante o evento, foi feito um compromisso conjunto para expandir ainda mais os canais de cooperação no comercio e na logística entre os membros da SCO e para juntos, desenvolverem um canal de logística e transporte transfronteiriço entre a Ásia e a Europa.

A SCO, fundada em 2001, agora inclui a China, a Índia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Paquistão, a Rússia, o Tajiquistão e o Uzbequistão. A organização contribui com 20% da economia mundial e abriga cerca de metade da população mundial.

Para promover a colaboração em termos de logística entre os membros da SCO, o evento enfatizou o importante papel de Lianyungang como base do transporte marítimo e centro de armazenamento logístico.

O Parque Logístico Internacional em Lianyungang, com uma área de 44,89 quilômetros quadrados oferece serviços de logística para a Ásia central e para o Círculo do Pacífico.

Sendo uma das primeiras cidades costeiras abertas da China, Lianyungang é um abrangente centro de transportes nacional e o Porto de Lianyungang é dos principais portos de contêineres do país.

Nos últimos anos, Lianyungang promoveu, de forma ativa, a construção de infraestrutura por meio da Iniciativa Belt and Road (BRI) e estabeleceu uma plataforma logística internacional com recursos importantes para promover a construção de um canal de logística e transporte transfronteiriço.

O Shanghai Cooperation Organization Logistics Enterprises B2B Meeting também aconteceu em Lianyungang no sábado e atraiu 10 empresas do setor de logística da China. O tema principal foi a cooperação comercial no que tange o novo canal de logística e transporte intermodal entre a Ásia e a Europa e as necessidades logísticas correlatas dos membros da SCO.

