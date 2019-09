Xinhua Silk Road: Mesa Redonda de Cooperação Financeira Sino-Russa de 2019 foi realizada em 10 de setembro para desenvolvimento mútuo

A Cooperação sino-russa é inseparável da cooperação financeira. A mesa redonda de cooperação financeira é uma plataforma para ambos os lados aprofundarem a cooperação financeira, disse Khandruyev Alexander, vice-presidente do conselho da Associação de Bancos da Rússia.

A China tem sido a maior parceira comercial da Rússia por nove anos consecutivos, e a Rússia é também uma importante parceira comercial da China. Em 2018, o comércio bilateral alcançou um valor recorde, ultrapassando US$ 100 bilhões pela primeira vez, um aumento de 27,1 por cento em relação ao ano anterior.

Wang Tieli, chefe do Comitê de Gestão da Nova Área de Harbin, disse que a Nova Área de Harbin é o único novo distrito a nível nacional de olho na cooperação sino-russa na China. Em 2020, a Nova Área de Harbin se baseará no mercado regional e na cooperação regional explorados pelas empresas chinesas para criar um abrangente parque industrial agrícola sino-russo transfronteiriço.

Durante a reunião, Pan Guangwei, o primeiro vice-presidente do conselho da AFCA, propôs que os dois países acelerem a abertura das finanças bilaterais, ampliem os canais de financiamento das empresas, inovem o modelo de cooperação financeira sino-russa com a ajuda de tecnologias financeiras, e dêem liberdade às associações do setor para aprofundarem a cooperação financeira sino-russa.

Wang Tianwen, um executivo sênior do CEIS, disse que o CEIS lançou o índice econômico e comercial sino-russo (Harbin) em junho, com o objetivo de criar um "barômetro" e um "cata-vento" para o comércio sino-russo através do sistema quantificável de índices.

Ele acrescentou que o CEIS atribui grande importância aos serviços de informações financeiras e fornece serviços para mais de 20.000 usuários institucionais, através de sua plataforma nacional de informações financeiras "Xinhua Finance", da plataforma abrangente de serviço de informações concentrada na Iniciativa Cinturão e Rota, "Xinhua Silk Road", da plataforma nacional de serviços de informações sobre crédito, "Xinghua Credit" e dos "Xinghua Indices".

Com o aprofundamento das relações sino-russas e com base na Iniciativa Cinturão e Rota, muitas empresas chinesas entraram no mercado russo. No primeiro semestre de 2019, as marcas automotivas chinesas venderam 16.000 veículos na Rússia, representando dois por cento do mercado automotivo da Rússia.

