Xinhua Silk Road: modelos SF5 da SERES estreiam na Exibição Internacional de Automóveis de Guangzhou de 2019

A versão totalmente elétrica do SF5 é alimentada por uma bateria de 90 kWh e pode andar mais de 500 km de distância. A versão com gerador ampliador de distância é equipada com uma bateria de 35 kWh e permite andar 150 km com carga totalmente elétrica; após o gerador funcionar, permite tanto o carregamento como o reabastecimento, tirando a preocupação dos motoristas com viagens longas.

Além disso, o SF5 da SERES apresenta um desempenho elevado semelhante ao de um carro esportivo. Com seu sistema de acionamento elétrico de sua autoria, o SF5 consegue atingir uma potência máxima de 510 kW e um binário máximo de 1040 Nm, já a versão com gerador ampliador necessita de menos de 4,8 segundos para uma aceleração de 0 a 100 km/h. Ambas as versões têm tração dianteira e tração nas quatro rodas.

De acordo com a SERES, o SF5 acaba de completar uma experiência de condução de 10.000 km sob condições meteorológicas extremas em Sichuan, Tibete e Xinjiang, provando sua fiabilidade técnica e a qualidade de produto.

Desde o final de 2018, a empresa realizou cinco milhões de km de testes de condução na Nova Zelândia e em cidades chinesas de clima extremo, como Yakeshi, Heihe, Turpan e Sanya.

Com tecnologias fundamentais de sua autoria e atualização de produtos, a SERES concretiza o desenvolvimento sustentável, além de possuir tecnologias de acionamento totalmente elétrico líderes da China e tecnologias inteligentes de extensão de distância que evidenciam sua importante competitividade, disse Xu Jianqiao, vice-adminstrador geral executivo da SERES.

No futuro, a empresa chinesa de veículos elétricos localizada em Chongqing continuará a usar as principais tecnologias como base de desenvolvimento e os clientes como foco para a criação de produtos, observou Xu ao falar sobre empresas de veículos com energia nova que enfrentam a concorrência de marcas estrangeiras.

