Xinhua Silk Road: Mostra de Cozinha ao Vapor Criativa de Liuyang realizada em Pequim

Quando o cheiro fragrante emergiu da panela a vapor ao seu lado, ela exclamou: "que sabor maravilhoso"!

"Conheço o ritmo da canção chamada Liuyang River e gosto de fogos de artificio da China. Não posso acreditar que haja uma comida tão interessante nesta terra mágica, e que ela seja tão simples de cozinhar. Quero voltar e experimentar, e quero comprar alguns materiais e compartilhar com meus amigos", disse Andres Mora, que é da Colômbia.

Durante a mostra, 20 pratos ao vapor criativos de quatro séries foram preparados e levados à mesa de jantar.

Segundo Gao Zhi, diretor do comitê administrativo do Parque Industrial Cultural de Liuyang, "O povo de Liuyang preserva o sabor original da comida através do modo mais simples e saudável. Isto não é somente um método de cozimento, mas também uma atitude de vida e sabedoria".

"Ao acrescentar criatividade cultural aos pratos ao vapor tradicionais, queremos proporcionar a solução de alimentação de Liuyang para mais pessoas, e esperamos que o evento de hoje possa promover a internacionalização da cozinha chinesa", Gao acrescentou.

No momento, o valor anual da cozinha a vapor de Liuyang alcança 22 bilhões de yuanes.

A Mostra de Cozinha ao Vapor Criativa de Liuyang foi conjuntamente promovida pelo departamento de treinamento da Iniciativa de Cinturão e Estrada da Universidade Internacional da Juventude de Pequim e pelo Centro Internacional de Educação Chinesa de Pequim, bem como organizada pelo comitê administrativo do Parque Industrial Cultural de Liuyang.

