Xinhua Silk Road: motor da Chery listado entre os 10 principais motores da China de 2019

Este título é de grande significado, indicando que a Chery domina a tecnologia essencial em importantes áreas de pesquisa e desenvolvimento automobilísticos.

Após 20 anos de esforços, a Chery fez inúmeros avanços em muitas tecnologias essenciais, a exemplo da tecnologia de energia, tecnologia de plataforma, novas energias, veículo inteligente conectado (ICV, em inglês) e tecnologia de piloto automático.

Até agora, a Chery apresentou 17.889 patentes, das quais 11.513 foram concedidas. Em termos de tecnologias de energia, a Chery submeteu 1.843 registros de patentes, entre elas, 883 patentes de invenção, encabeçando a lista da indústria automotiva chinesa envolvida em registros de patentes na China.

A venda de veículos da Chery manteve um ritmo de rápido crescimento nos primeiros 10 meses deste ano, com um total acumulado de 577.000 veículos vendidos durante o período.

Convém mencionar que, por três meses consecutivos, a nova geração do Tiggo8, equipada com a terceira geração do motor ACTECO 1.6TGDI, vendeu mais de 10.000 veículos.

