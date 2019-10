Xinhua Silk Road: MTOS 2019 começa na província de Guizhou, sudoeste da China

PEQUIM, 31 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Conferência Internacional de Turismo em Montanha e Esportes ao Ar livre 2019 (MTOS, em inglês) começou na terça-feira em Xingyi, a capital da Prefeitura Autônoma Bouyei-Miao de Qianxinan, província Guizhou, sudoeste da China.

Espera-se que o evento de dois dias atraia mais de 1.200 participantes de todo o mundo, entre eles celebridades, empresas renomadas e agentes de viagens das áreas de viagens em montanhas e esportes ao ar livre.

Desde 2015, há quatro anos, a MTOS vem sendo realizada com êxito, sendo a única cúpula internacional sobre turismo em montanha aprovada pelo conselho estadual, gabinete da China, focando no desenvolvimento de turismo em montanha, serviços de turismo de alto padrão e construção de infraestrutura.

A MTOS se tornou uma plataforma de alto nível para participantes domésticos e do exterior se comunicarem e trocarem ideias sobre o desenvolvimento do turismo em montanha e de esportes ao ar livre, o que fortalece o elo entre as pessoas sob a Iniciativa Cinturão e Estrada (BRI, em inglês).

A Prefeitura Autônoma Bouyei-Miao de Qianxinan desfruta de vantagens únicas no desenvolvimento de esportes ao ar livre e turismo em montanha, dados os seus ricos recursos naturais como montanhas e picos cársticos, lagos planaltinos, cachoeiras e cânions.

Nos últimos anos, Qianxinan acompanha o aumento do boom do fitness, concentrando-se no desenvolvimento de vários eventos de esportes ao ar livre, a exemplo de hiking, ciclismo, veículos off-road, pesca silvestre, rafting, entre outros, que têm impulsionado o desenvolvimento do turismo.

Durante o feriado do Dia Nacional da China de 2019, Qianxinan ganhou mais de 3,8 bilhões de yuanes em receita com turismo – um aumento anual de 36,74% – de acordo com um relatório do Qianxinan Daily.

Qianxinan está fazendo esforços para se tornar um destino famoso para o turismo internacional em montanha e uma zona nacional de demonstração de turismo.

Com seus abundantes recursos montanheses, Qianxinan está melhorando a infraestrutura de turismo. Desde 2015, investiu mais de 70 bilhões de yuanes para elaborar 357 projetos turísticos, criando inúmeras atrações de alta qualidade, rotas principais e destinos turísticos montanhosos.

Graças aos esforços feitos por Qianxinan, a MTOS se tornou uma importante janela para que Qianxinan mostre a turistas domésticos e do exterior a evolução seus recursos de turismo em montanha e esportes ao ar livre.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309102.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

Related Links

https://en.imsilkroad.com



SOURCE Xinhua Silk Road Information Service