Xinhua Silk Road: Ningbo, na China, impressiona os repórteres do Sudeste Asiático com seu rápido desenvolvimento

Durante o evento, repórteres da Malásia, Tailândia, Indonésia e de Cingapura visitaram as empresas locais, dentre elas, o AUX Group, Ningbo Cixing, JOYSON Electronics, Youngor Group e Peacebird Group, com foco em regiões de vestuário e manufaturas inteligentes.

"Ningbo fez um ótimo trabalho na manufatura inteligente", disse Lim Siok Yean, repórter sênior do Oriental Daily News, da Malásia, "O que mais me impressionou foi que todas as empresas se dedicam a desenvolver sua própria cultura corporativa".

Ao visitar o Youngor Group, uma empresa líder da indústria têxtil e de vestuário, na China, Hestianingsih, uma editora do site Detik.com, da Indonésia, disse estar impressionada com a fabricação inteligente, principalmente sua tecnologia de corte a laser.

"O maior recurso de Ningbo é o porto, e a abertura é a maior vantagem de Ningbo", diz um slogan divulgado no Ningbo City Exhibition Hall.

"Agora realmente entendo as características de desenvolvimento de Ningbo", disse Lee Huat Lian, repórter sênior do Sin Chew Daily, da Malásia, observando que, na Malásia, devido a restrições geográficas, não há porto internacional como o Zhoushan, de Ningbo, que movimentou 1,08 bilhão de toneladas métricas, em 2018, ocupando o primeiro lugar no mundo por dez anos consecutivos, e sua produtividade de contêineres atingiu 26,35 milhões de TEUs (unidade equivalente a 20 pés), no ano passado, ocupando o terceiro lugar no mundo.

A Zona de Desenvolvimento Econômico de Qianyang é uma zona de comércio eletrônico, composta por um distrito comercial central, uma zona industrial, um centro de logística de comércio eletrônico e a área residencial, com área total de 16,5 km2. Foi construída desde que Ningbo iniciou atividades para desenvolver vigorosamente o comércio eletrônico transfronteiriço anos atrás.

A zona de comércio eletrônico tem vantagens geográficas e fica próxima ao maior porto do mundo, com sua influência abrangendo a região do Delta do Rio Yangtze no leste da China. "Acredito que a região terá futuro brilhante", disse Li Li, repórter da Headline New Media chinesa de Cingapura.

Durante o evento, os repórteres também visitaram pontos culturais e museus, como o Museu Tianyige, o Museu Ningbo e o Ningbo City Exhibition Hall.

