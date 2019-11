Xinhua Silk Road: nova tecnologia de mineração de carvão é destaque na China Coal & Mining Expo 2019

PEQUIM, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Uma tecnologia de mineração de carvão inteligente desenvolvida pelo Shendong Coal Group Ltd. foi destaque 18a. China Coal & Mining Expo que foi realizada em Pequim, no dia 30 de outubro.

A tecnologia é codesenvolvida pelo Shendong Coal Group Ltd., afiliado à China Energy Investment Corporation e pela Tiandi-Marco Electro-Hydraulic Control System Company Ltd.

Durante a expo, técnicos do Shendong Coal Group sentados na frente de um console podem monitorar um local de operação de mineração de carvão a 800 quilômetros de distância por meio de várias telas LCD coloridas de alta definição e em larga escala.

A tecnologia de corte de carvão inteligente representa a inovação feita pelo Shendong Group no mundo, declarou Zhao Yunfei, um técnico no grupo de carvão, acrescentando que isso solucionou o problema de longa data de identificação de rocha de carvão.

Trazendo como destaque um corte independente de carvão e controle remoto, a tecnologia foi colocada em uso para a mineração de carvão na mina de carvão Yujialiang há mais de um ano, declarou Zhao Yunfei, que está a cargo da operação eletromecânica de uma equipe de mineração na mina de carvão de Yujialiang.

De acordo com o técnico, ao comparar o modelo geológico 3D da superfície de mineração com o modelo de varredura avaliado e analisar de maneira abrangente o big data de tendência da camada de carvão e planura da superfície de mineração, o sistema de mineração de carvão equipado com a tecnologia pode desenvolver uma algoritmo de otimização e ajustar a curva da faca do cortador de carvão a fim de colocar em prática um corte de carvão inteligente.

Graças à adoção da tecnologia de corte inteligente, o número de funcionários necessários na mineração foi reduzido de 63 para 49 e a produção mensal de carvão de uma superfície de mineração de carvão aumentou cerca de 30 por cento para 150.000 toneladas, declarou Zhao.

Sabe-se que o Shendong Group desenvolveu uma rede de ethernet com anel de 10 Gigabit com 5G reservado para interface. Na era do 5G, o console remoto será movido da mina para o solo.

Ver o link original: https://en.imsilkroad.com/p/309196.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

