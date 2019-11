Xinhua Silk Road: novo SUV conceito da Chery, Tiggo 7 estreia na Exposição Internacional de Automóveis de Guangzhou

O novo modelo de SUV tem uma motorização 1.6TGDI+7DCT, que consiste no primeiro motor 1.6TGDI com direitos de propriedade intelectual independentes para uma marca chinesa.

A Chery apresentou mais oito modelos de automóveis em suas duas linhas principais, lideradas pelo Ariza GX e pelo Tiggo8 de nova geração.

A montadora também mostrou três produtos que representam suas mais recentes realizações tecnológicas: a transmissão continuamente variável CVT25, uma transmissão híbrida DHT e o motor turbo de injeção direta no cilindro de terceira geração ACTECO 1.6TGDI, que recentemente obteve o título de "China Heart" entre os dez melhores motores do ano.

Na coletiva de imprensa, Gu Chunshan, diretor do centro de tecnologia de propulsão da Chery, revelou que, no futuro, a montadora introduzirá três soluções de motorização: 1.5t mais 48V híbrido leve; motor 2.0TGDI de nova geração; e uma versão híbrida do 1.5TGDI com caixa de câmbio híbrida DHT.

De janeiro a outubro de 2019, a Chery comercializou um total de 577.000 veículos, e as vendas dos modelos desenvolvidos independentemente aumentaram 6,7% em relação ao ano anterior. Em outubro, as vendas do Tiggo8 atingiram 13.152 unidades, com um crescimento mensal de 10,6% e um crescimento anual de 80,2%.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

