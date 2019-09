Xinhua Silk Road: o famoso condado comercial de Hunan, na região central da China, foi elevado para o nível de cidade

PEQUIM, 23 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- No dia 16 de setembro, Shaodong, um conhecido condado comercial da província de Hunan, na região central da China, foi oficialmente atualizado para o nível de cidade do condado.

Localizada na região central de Hunan, Shaodong representa um vínculo importante, conectando o círculo econômico formado por Changsha, Zhuzhou e Xiangtan, três importantes cidades de Hunan.

É uma importante base de exportação, em Hunan, exportando seus produtos globalmente pela Iniciativa Cinturão e Rota, aproveitando os mais de 30 mercados especializados, as mais de 200 linhas de logística, as mais de 300 empresas importadoras e exportadoras, além de mais de 2.000 plataformas de vendas no exterior.

Em 2018, as importações e exportações de Shaodong aumentaram 32,6% ano a ano, para US$ 900 milhões.

A cidade também é conhecida como a representante de Hunan por sua economia privada, onde nasceu a primeira empresa privada após a reforma e abertura da China. Graças a políticas favoráveis, a economia do setor privado da cidade vem se desenvolvendo vigorosamente desde a década de 1990.

Após anos de esforços, agora existem 600.000 comerciantes de Shaodong espalhados pelo mundo, vendendo mercadorias como isqueiros, bolsas e kits de metal, permitindo que Shaodong desfrute da mesma reputação que Yiwu, da província de Zhejiang, leste da China, em termos de produção e venda de pequenas mercadorias.

Com área de menos de 1.800 km2, Shaodong produziu 70% dos isqueiros de moldagem por injeção do mundo e 40% dos kits de metal da China, além de ter tido 70% da participação no mercado de bolsas escolares da China.

Em 2018, Shaodong viu seu crescimento econômico atingir 11%, o valor agregado das indústrias acima do tamanho designado aumentou 11,4% e as indústrias recém-estabelecidas, com receita principal de 20 milhões de yuans ou mais chegaram a ser 122, ocupando o primeiro lugar na província de Hunan.

No mesmo ano, investiu 26,6 bilhões de yuans em ativos fixos, representando aumento de 20,6% em relação a 2017. Além disso, os investimentos da cidade em parques industriais em áreas como serviços médicos começaram a ser construídos ou foram concluídos e colocados em atividade sucessivamente, impulsionando o crescimento econômico de Shaodong.

Nos últimos anos, Shaodong também promoveu vigorosamente o desenvolvimento da fabricação inteligente, aumentando o investimento e acelerando as transformações técnicas, impulsionando muito o desenvolvimento de alta qualidade da cidade.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/308455.html?from=singlemessage

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service