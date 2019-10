Xinhua Silk Road: o maior festival off-road no deserto da China atrai 1,2 milhões de participantes

PEQUIM, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O 14º FB-Life Alxa Hero Festival, que acontece una Liga Alxa, Região Autônoma da Mongólia Interior, no norte da China, de 1 a 5 de outubro, atraiu mais de 1,2 milhões de participantes do circuito off-road, entusiastas e turistas, para assistirem à corrida.

O festival, fundado em 2006, foi coorganizado pela Fblife.com e pelo governo local, em 2019. Como a maior reunião de veículos off-road da China, contou com a participação de cerca de 400.000 veículos, esse ano.

Mais de 50 atividades, como a competição da série Team-3 (T3), o grande prêmio de veículos para todos os terrenos, festivais de música, exposição de automóveis, corridas de drifting e shows de fogos de artifício ocorreram durante os cinco dias do festival.

Como principal evento do festival, a competição da série Team-3, que valoriza a colaboração de três veículos como uma equipe e o espírito esportivo de encarar desafios sempre chamou a atenção dos competidores. O T3 Challenge e o T3 Relay atraíram 579 competidores e 346 veículos para participar das disputas.

Entre os destaques do 14º Alxa Hero Festival também estavam shows de acrobacias aéreas e apresentações de veículos aéreos não tripulados. Durante o festival, 500 drones sobrevoando em formações determinadas iluminaram o céu de Alxa, agradando os visitantes com um banquete visual de arte e tecnologia.

Também aconteceu uma feira do mercado de turismo da Mongólia Interior. Cerca de 130 empresa apresentaram produtos relacionados ao turismo, artesanatos e itens criativos com as características locais que demonstravam o charme da cultura do deserto da Mongólia Interior, da cultura nômade e dos povos criadores de camelos.

O Alxa Hero Festival anual tornou-se um dos maiores propulsores para que a Liga Alxa se posicionasse como destino de turismo internacional. Os dados mostram que a região de Alxa Left Banner, onde o festival aconteceu, recebeu mais de 7 milhões de turistas ano passado, com uma renda total do turismo de 6,4 bilhões de yuans, uma alta de 46,91% ao ano.

