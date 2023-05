Xinhua Silk Road: pinturas de peônias de Heze, no leste da China, aplaudidas durante o evento do Dia da Língua Chinesa da ONU em 2023

PEQUIM, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Pinturas chinesas meticulosas de peônias e produtos artísticos relacionados foram calorosamente recebidos pelos participantes de uma exposição temática do evento do Dia da Língua Chinesa das Nações Unidas de 2023, realizado em Viena em 2 de maio.

image

Criadas por artistas locais no condado de Juye, na cidade de Heze (localizada na província de Shandong, no leste da China), sete meticulosas pinturas chinesas de peônias foram recolhidas e guardadas por organizações internacionais, como o Escritório da ONU em Viena, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e a Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares.

Li Song, representante permanente da China na ONU em Viena, e outros funcionários de organizações internacionais da ONU também aprovaram as pinturas de peônias chinesas exibidas na exposição temática Cinturão e Rota para trabalhos de caligrafia e pinturas de artistas de renome de Shandong.

Este ano, o evento do Dia da Língua Chinesa da ONU de 2023, que decorre de 2 a 5 de maio, é coorganizado pela missão permanente da China na ONU em Viena e pelo governo provincial de Shandong.

Com o tema "Casa de Confúcio, Centro do Cinturão e Rota - Uma História Real da Iniciativa de Civilização Global", o evento apresenta ao mundo a cultura profunda, a bela paisagem e a história honrosa da província chinesa de Shandong como lar de Confúcio e um importante centro do Cinturão e Rota.

