Xinhua Silk Road: primeira corrida de rally da China para Tailândia tem início na Província de Guizhou, no sudoeste da China

GUIYANG, China, 3 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A primeira China-Thailand Rally Racing (CTRR) iniciou no domingo na cidade de Xingyi, capital de Qianxinan Bouyei e Prefeitura Autônoma de Miao, na província de Guizhou, no sudoeste da China.

Mais de 50 grupos de veículos de mais de 20 províncias e cidades de todo o país partiram de Xingyi, deixarão a China através do Porto Mohan de Xishuangbanna, no sudoeste da província chinesa de Yunnan, e passarão por Laos em 3 de dezembro. Eles então viajarão das áreas montanhosas no norte da Tailândia para uma cidade costeira do sul. A viagem completa de cerca de 3.000 quilômetros durará 14 dias.

A primeira CTRR lançada neste local visa integrar os ambientes montanhosos superiores para esportes ao ar livre de Xingyi com o espírito de liberdade e respeito por desafios dos fãs de rally cross-country e acelerar o desenvolvimento do turismo montanhoso de Xingyi e da indústria de esportes ao ar livre, disse Tian Tao, prefeito da cidade de Xingyi, na cerimônia de abertura do evento.

Sabe-se que Qianxinan Bouyei e a Província Autônoma de Miao estão usando os esportes montanhosos ao ar livre como uma força motriz para a transformação da sua indústria do turismo, utilizando ao máximo seus vantajosos ambientes montanhosos e cultura étnica colorida.

O desenvolvimento de esportes de lazer ao ar livre, como ciclismo, escalada, caminhada, acampamento e balonismo de ar quente, está em ascensão nesta área.

Rica em ambientes turísticos montanhosos de alta qualidade, Guizhou está promovendo ativamente a criação de zonas de demonstração do turismo esportivo nacional. A CTRR é uma nova forma de explorar o desenvolvimento do turismo montanhoso e a indústria dos esportes ao ar livre. Certamente promoverá a integração entre cultura, esportes e turismo, de acordo com Shi Jingyi, funcionário do Departamento Provincial de Guizhou de Cultura e Turismo.

A primeira CTRR abriu um novo capítulo do desenvolvimento do rally cross-country em Guizhou, disse Zhang Dai, presidente da Fblife.com, sediada em Pequim, esperando que essa corrida saia de lá e vá para a ASEAN, África e Europa.

Vale ressaltar que, em 2018, Guizhou recebeu 969 milhões de turistas e teve uma receita total de turismo de mais de 940 bilhões de yuans, representando cerca de 11,3% do PIB da província.

Espera-se que em 2019, a receita total do turismo de Guizhou e o número de turistas que entram em Guizhou aumentem em mais de 30 por cento, respectivamente.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/309698.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service