Xinhua Silk Road: primeiro festival global de compras de cerâmica será inaugurado em Jingdezhen

Como a primeira campanha global de promoção de compras de cerâmica em larga escala e de alto padrão realizada em Jingdezhen, o evento traz ofertas especiais de ano novo, bem como atividades interativas que incorporam o conhecimento cultural sobre cerâmicas e as habilidades de fabricação de cerâmica.

Além disso, o Centro Internacional de Convenções e Exposições criará uma exposição permanente da Feira Internacional de Cerâmica Jingdezhen-China, em uma tentativa de estabelecer uma plataforma aberta para o comércio regular e mundial de cerâmica.

Como uma das mundialmente famosas "capitais da porcelana", Jingdezhen tem se esforçado para reduzir os custos operacionais de negócios e melhorar a experiência do consumidor. Ao construir sistemas eficazes para o comércio, a gestão de armazéns e o financiamento da cadeia de suprimentos, a cidade se esforça para prestar serviços completos com coordenação on-line para o setor.

De acordo com um representante da Jingdezhen State Assets Operation and Investment Holding Group Co., Ltd., a cidade está constantemente desenvolvendo negócios relacionados ao setor, como workshops de alimentação e fabricação de cerâmica, na esperança de trazer tanto as empresas de cerâmica externas quanto de incentivar as empresas locais a explorar mercados mais amplos.

