Xinhua Silk Road: proyectos de la industria de los sensores se establecen masivamente en Zhengzhou, en China central

ZHENGZHOU, China, 12 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Conforme a los acuerdos firmados durante la reciente Cumbre Mundial de Sensores 2019, celebrada en Zhengzhou del 9 al 11 de noviembre, diversos proyectos industriales de sensores se establecerán en la Zona de Desarrollo Nacional de Alta Tecnología Nueva de Zhengzhou, en la provincia de Henan, ubicada en China central.

Estos proyectos incluyen el parque de tecnología de equipamiento inteligente robótico que construirá el Instituto de Tecnología de Harbin, el proyecto de sensores infrarrojos y térmicos que construirán conjuntamente Henan Relations Co., Ltd. y el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Academia de Ciencias de China, y el proyecto de sensores de hidrógeno que construirán conjuntamente el Zhengzhou Road & Bridge Construction Investment Group Co., Ltd. y Suzhou Topline Technologies Co., Ltd.

Con la acumulación de más proyectos relacionados con sensores, se espera que el Valle de Sensores Inteligentes de China (Zhengzhou), cuya construcción está planeada en la Zona de Desarrollo Nacional de Alta Tecnología Nueva de Zhengzhou, se convierta en el futuro en una base nacional de la industria de los sensores inteligentes.

En un esfuerzo para desarrollar la industria de los sensores, Zhengzhou, ciudad capital de la provincia de Henan, elaboró un plan de desarrollo de la industria de los sensores y presentó un conjunto de políticas de respaldo a tal efecto. Hasta ahora, ha creado una cadena de la industria de los sensores de múltiples categorías que abarca gas, meteorología y agricultura, en la que Hanwei Electronics Group Corporation, con sede en la Zona de Desarrollo Nacional de Alta Tecnología Nueva de Zhengzhou, se ha convertido en una de las principales compañías de sensores de China.

La Cumbre Mundial de Sensores 2019, organizada por la China Instrument and Control Society y presentada junto a cinco organizaciones internacionales --entre ellas, el Institute of Measurement and Control, la Kyoto Automation Alliance y la OPC Foundation (China)--, ofrece una plataforma importante para el intercambio y la cooperación global. Se espera que desempeñe un papel significativo en el estímulo de la construcción de la base industrial nacional de sensores inteligentes de nivel de 100.000 millones en Zhengzhou.

Más de diez académicos chinos y extranjeros, así como expertos de 12 organizaciones internacionales y ocho países y regiones --incluso los Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Corea--, asistieron a la cumbre y compartieron sus ideas y opiniones sobre el desarrollo futuro y las demandas de mercado de sensores inteligentes. La exposición de la industria de los sensores celebrada al mismo tiempo atrajo a casi 300 compañías reconocidas de la industria nacional e internacional de los sensores, entre ellas, Microsoft, Siemens, Honeywell y otras compañías Fortune 500.

