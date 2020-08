Xinhua Silk Road: Quanzhou, na China, implementa diversas medidas para otimizar o ambiente empresarial

Desde o início deste ano, Quanzhou se esforçou ao máximo para ajudar as empresas a aliviar as dificuldades. A cidade tentou melhorar o mecanismo para descobrir as necessidades das empresas, estabeleceu um grupo de advogados estrangeiros para prestar serviços às empresas, ajudou-as a coordenar dificuldades empregatícias, refeições, materiais, financiamento, vendas, administração de impostos e taxas, e emitiu avisos de risco. O reembolso do seguro de desemprego e dos subsídios de estabilização de emprego foram aumentados de 50% para 100%.

Ao mesmo tempo, Quanzhou tentou otimizar o mecanismo de implementação de políticas relacionadas às empresas para beneficiá-las. Até o final de julho, a cidade reduziu ou isentou um total de 2,045 bilhões de iuanes de prêmios do seguro social, concedeu 4,914 mil milhões de iuanes de apoio financeiro para 817 empresas, e reembolsou 276,03 milhões de iuanes de subsídios do seguro de desemprego e de estabilização de emprego, o que beneficiou 2,814 empresas.

Além disso, Quanzhou esforça-se para melhorar os serviços governamentais, simplificando o processo de aprovação administrativa em uma tentativa de atingir o objetivo de "uma submissão, processamento paralelo, liquidação em tempo limitado e entrega unificada".

O centro de serviços da administração municipal de Quanzhou criou escritórios especiais para "acesso ao mercado, investimentos e construção, serviços de conveniência e meios de subsistência social e popular" para oferece serviços "em balcão único" para as empresas e o público em geral.

Quanzhou criou um novo modelo de "internet + serviços governamentais". A cidade procurou otimizar o sistema de aprovação administrativa online e instituiu mais de 200 máquinas de autosserviço para fornecer serviços governamentais 24 horas por dia para o público.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/315749.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244740/Xinhua_Silk_Road.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

