Xinhua Silk Road: Quarto Congresso Internacional de veículos movidos a célula de combustível hidrogênio foi realizado em Rugao, Jiangsu

PEQUIM, 2 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Quarto Congresso Internacional de veículos movidos a células de combustível hidrogênio (FCV na sigla em inglês) foi realizado em Rugao, na província de Jiangsu, leste da China, de 26 a 28 de setembro, explorando os caminhos da cooperação global e do desenvolvimento comercial nos setores de energia a hidrogênio e nas células de combustível .

A conferência atraiu mais de 1.500 participantes, com especialistas locais e estrangeiros trocando pontos de vista sobre tópicos importantes, como a aplicação comercial da célula de combustível de hidrogênio, fabricação e armazenamento de hidrogênio, construção de infraestrutura de energia de hidrogênio, pilhas de célula de combustível e peças e componentes essenciais, normas e regulamentos, feiras e fontes de capital.

Uma plataforma nacional de serviço público para pesquisa e teste de veículos movidos a hidrogênio foi inaugurada na cerimônia de abertura da conferência. É o primeiro fornecedor de serviços de teste de células a combustível de hidrogênio para terceiros no delta do rio Yangtze e, inclusive, na China.

Um plano de implementação para a demonstração integrada de FCVs no delta do rio Yangtze também foi apresentado, com o objetivo de aprofundar a promoção e divulgação de FCVs no delta.

A conferência de três dias, apresentada com a sigla FCVC 2019, foi composta por uma conferência geral, seis subconferências, cinco eventos paralelos, um test drive e uma grande exposição.

Organizada em conjunto pela Associação Internacional de Células de Combustível Hidrogênio (IHFCA) e pela Sociedade de Engenheiros Automotivos da China (SAE-China) desde 2016, a FCVC 2019 recebeu este ano o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Centro de Intercâmbio Econômico Internacional da China.

Atualmente, Rugao, às margens do rio Yangtze, cresceu e se tornou uma das cidades que possuem as mais completas redes industriais de energia de hidrogênio na China. É também a primeira cidade de Demonstração da Economia de Hidrogênio do PNUD na China. Possui mais de 20 empresas envolvidas em energia de hidrogênio com um valor de produção de cinco bilhões de yuans, e agora é conhecido como o "vale verde do hidrogênio no delta do rio Yangtze".

