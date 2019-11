Xinhua Silk Road: Rota direta de transporte de contêineres de Wuhan da China Central para o Japão está programada para começar a operar a partir de 28 de novembro

PEQUIM, 15 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China, lançará o serviço de transporte direto de contêineres para o Japão em 28 de novembro, de acordo com o Comitê de Administração do Novo Porto de Wuhan.

A cidade tomou a iniciativa de reduzir o ciclo de transporte hidroviário, pois os bens locais costumavam ser enviados para Xangai, uma metrópole costeira no leste da China para serem exportados, o que aumentava seu ciclo de transporte às vezes em 2 a 3 dias.

No entanto, como o comércio exterior da cidade cresceu nos últimos anos e 80% de seus produtos foram exportados por vias navegáveis ou aéreas, a abertura de serviços de remessa direta para produtos de exportação era algo muito necessário.

Até o final, Wuhan planejou rotas de transporte direto de contêineres perto do mar até o Japão e a República da Coreia há três anos e promoveu a construção de um navio porta-contêineres de 500 TEU para os serviços de transporte direto rio-oceano.

Em 12 de junho, a Central China Logistics Hanya 1, o navio porta-contêineres feito especificamente para a rota de transporte direto Wuhan-Japão, foi apresentado. A embarcação tem 125 metros de comprimento e 20,8 metros de largura e possui uma capacidade de transporte de 7.900 toneladas de porte.

Wu Shiquan, gerente geral da COSCO Shipping Lines (Wuhan) Co., Ltd. disse que, com base no transporte conjunto multimodelo de Wuhan e nos trens de carga Sino-Europe, a abertura do serviço de transporte direto de contêineres para o Japão pode otimizar os canais de transporte via férrea-hidrovia de países costeiros para a Europa através de Wuhan.

Através da linha, podem ser formadas conexões mais amplas entre a Rota Marítima da Seda do século XXI e o Cinturão Econômico da Rota da Seda, afirmou um funcionário do Comitê de Administração do Novo Porto de Wuhan, acrescentando que também poderá atender melhor as crescentes demandas por transporte impulsionadas pelo rápido desenvolvimento do comércio local e no centro e oeste da China.

O serviço de envio direto de contêineres está planejado para ser oferecido uma vez por semana, o que aumentará conforme as condições de operação, de acordo com o funcionário do comitê.

Nos últimos anos, Wuhan reforçou seu papel como um centro de transporte nos cursos superior e médio do rio Yangtze. Em 2018, a taxa de transferência de contêineres do porto de Wuhan excedeu 1,5632 milhão de TEUs, um aumento de 15,31% em relação ao ano anterior. De janeiro a maio deste ano, foram completados 0,683 milhões de TEUs de taxa de transferência de contêineres, um aumento de 16,01% em relação ao ano anterior.

Veja o link original:https://en.imsilkroad.com/p/309365.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

