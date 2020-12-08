Xinhua Silk Road: С 5 по 7 декабря в городе Цзинань на востоке Китая прошла Международная неделя моды 2020
Dec 08, 2020, 11:14 ET
ПЕКИН, 8 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- С 5 по 7 декабря в городе Цзинань, столице восточно-китайской провинции Шаньдун, проходила Международная неделя моды 2020, на которой были представлены новейшие произведения высокой моды отечественных и зарубежных дизайнеров.
Это мероприятие, проводимое Федерацией азиатских кутюрье (Asian Couture Federation, ACF) совместно с Муниципальным правительством Цзинаня, привлекло множество знаменитостей, включая китайских актеров Гэ Ю (Ge You) и Лян Тяня (Liang Tian), а также широко известного деятеля культуры Ма Вейду (Ma Weidu).
В ходе мероприятия свои новейшие работы в жанре от-кутюр представили Го Пэй (Guo Pei), Лоуренс Сюй (Lawrence Xu), Xiong Ying (Сион Йин) и многие другие отечественные и зарубежные дизайнеры. Знаменитый японский дизайнер Юми Кацура (Yumi Katsura) приветствовала участников мероприятия по видеоконференции и приняла в нем участие в режиме статичной презентации.
Помимо представления модных изделий, в ходе мероприятия проходило неформальное общение, включая сбор гостей, для молодых дизайнеров из Китая, Японии, Республики Корея и других стран.
В провинции Шаньдун, занимающей передовые позиции в текстильной и швейной промышленности, имеются многочисленные ведущие предприятия соответствующих отраслей и хорошо известные бренды.
Во время недели моды шаньдунская компания Dishang Group провела показ дизайнерских коллекций и создала демонстрационный центр Dishang DCCM Haute Couture в Цзинане, а компания Yantai Mingyuan Home Textile Co., Ltd. провела форум дизайнеров и церемонию вручения премий международного конкурса креативного дизайна в сфере домашнего текстиля.
Оригинальная ссылка: https://en.imsilkroad.com/p/318113.html
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1360634/image1.jpg
SOURCE Xinhua Silk Road