Xinhua Silk Road: С 5 по 7 декабря в городе Цзинань на востоке Китая прошла Международная неделя моды 2020

В ходе мероприятия свои новейшие работы в жанре от-кутюр представили Го Пэй (Guo Pei), Лоуренс Сюй (Lawrence Xu), Xiong Ying (Сион Йин) и многие другие отечественные и зарубежные дизайнеры. Знаменитый японский дизайнер Юми Кацура (Yumi Katsura) приветствовала участников мероприятия по видеоконференции и приняла в нем участие в режиме статичной презентации.

Помимо представления модных изделий, в ходе мероприятия проходило неформальное общение, включая сбор гостей, для молодых дизайнеров из Китая, Японии, Республики Корея и других стран.

В провинции Шаньдун, занимающей передовые позиции в текстильной и швейной промышленности, имеются многочисленные ведущие предприятия соответствующих отраслей и хорошо известные бренды.

Во время недели моды шаньдунская компания Dishang Group провела показ дизайнерских коллекций и создала демонстрационный центр Dishang DCCM Haute Couture в Цзинане, а компания Yantai Mingyuan Home Textile Co., Ltd. провела форум дизайнеров и церемонию вручения премий международного конкурса креативного дизайна в сфере домашнего текстиля.

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SOURCE Xinhua Silk Road