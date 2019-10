Xinhua Silk Road: SAIC Motor acelera expansão global sob BRI

De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, a China exportou cerca de 1,041 bilhão de veículos em 2018, um aumento de 16,8% em relação ao ano anterior. Durante o período, a montadora de Xangai viu o número de seus veículos exportados e vendidos no exterior chegar a 277.000 unidades no total, um aumento de 62,5% em relação ao ano anterior, ficando em primeiro lugar entre as montadoras nacionais.

O aumento de suas exportações e vendas no exterior aconteceu porque a empresa focou nas estratégias e tecnologias de internacionalização da Internet em Veículos (IOV).

Até agora, a SAIC Motor estabeleceu três bases de produção de automóveis no exterior na Tailândia, Indonésia e Índia, e três centros de inovação e P&D no Reino Unido, EUA e Israel.

Vale notar que a SAIC Motor viu seu volume de vendas nos seis mercados, incluindo Tailândia, Reino Unido, Indonésia, Chile, Austrália e Nova Zelândia, e o Oriente Médio, atingir, cada um, mais de 10.000 unidades.

Enquanto isso, a SAIC Motor prioriza as tecnologias IOV, ao mesmo tempo em que acelera sua presença global.

A MG ZS, uma de suas marcas de carros baseadas na Internet, com o sistema de interconexão inteligente "i-smart", tornou-se a mais vendida na Tailândia.

Em fevereiro de 2019, uma empresa local da SAIC Motor lançou o modelo de carro Almaz na Indonésia, que tem suporte à interconexão inteligente e possui funções avançadas de multimídia inteligente.

Enquanto isso, a SAIC Motor teve sucesso no mercado indiano com seu modelo de carro baseado na Internet, MG Hector. Em 29 de setembro, três meses após o lançamento do produto, sua base indiana havia recebido 31.000 pedidos com 7.000 carros novos já entregues.

A montadora também se concentra no mercado global de veículos movidos a novas energias (NEV). Já iniciou a campanha para que os clientes reservem seu modelo NEV, SUV MG EZS, no Reino Unido, que será lançado em muitas regiões do mundo, como Reino Unido, Alemanha e Austrália.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/308824.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1012582/MG_ZS.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service