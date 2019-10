Xinhua Silk Road: SAIC Motor ganha ímpeto na Índia com 31.000 pedidos recebidos até setembro

Observando o enorme potencial do mercado indiano, a SAIC Motor anunciou no início de 2017 o investimento de 3,275 bilhões de iuanes na construção de uma fábrica de automóveis e o suporte ao parque de suprimento da Índia por adquirir e remodelar a fábrica da General Motors em Halol, no estado de Gujarat, na Índia Ocidental.

Com uma área de 700.000 metros quadrados e uma capacidade de produção anual planejada de 56.000 carros, a fábrica da Índia é a terceira base de produção automobilística da SAIC Motor no exterior, além de suas fábricas na Tailândia e na Indonésia, o que torna a SAIC Motor a primeira fabricante de automóveis a investir na Índia.

Em 27 de junho deste ano, a SAIC Motor lançou no mercado indiano seu primeiro modelo de automóvel, o MG Hector. Equipado com o sistema propulsor inteligente i-Smart, desenvolvido pela própria SAIC Motor e que foi aperfeiçoado para atender os consumidores indianos, o MG Hector está vendendo bem, como o primeiro modelo de automóvel com Internet na Índia.

Até 29 de setembro, três meses após o lançamento do carro, a unidade Indiana da fabricante de automóveis chinesa recebeu 31.000 pedidos, com 7.000 carros já entregues.

A forte presença da SAIC Motor na Índia criou novos empregos para os moradores da área e também injetou vitalidade na economia local, com mais de 50% das peças de automóveis produzidas por empresas locais. Além disso, os carros com Internet criaram novos negócios para empresas locais que se focam em serviços de Internet, inteligência artificial e outras áreas de inovação.

Atualmente, o governo indiano está se esforçando para promover veículos com nova energia (NEVs – new energy vehicles). Isso favorece a SAIC Motor, de acordo com um funcionário da MG Motor India Pvt. Ltd., porque a empresa ostenta tecnologias desse tipo e planeja lançar no mercado indiano, até o final deste ano, o MG EZS, um modelo de NEVs com sua marca.

