Xinhua Silk Road: SEG Solar conclui a aquisição da instalação de fabricação de módulos fotovoltaicos de 2 GW em Houston, Texas

HOUSTON, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ — SEG Solar (SEG) anunciou que fechou a aquisição de uma fábrica em Houston, Texas, EUA, capaz de produzir mais de 2 GW de módulos fotovoltaicos (PV) anualmente.

A foto mostra a fábrica de módulos fotovoltaicos (PV) da SEG Solar no Texas, Estados Unidos. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A planta consiste em aproximadamente 145.000 metros quadrados de espaço para fabricação e armazenamento e 16.000 metros quadrados de espaço para escritórios. A instalação será equipada com três linhas de produção de última geração que permitirão que a SEG produza módulos fotovoltaicos tipo N TOPCON e de alta eficiência com células solares 182 mm ou 210 mm. A SEG cogita obter alguns componentes para os módulos produzidos na fábrica de fornecedores locais. Espera-se que a produção na instalação comece no primeiro trimestre de 2024.

Espera-se que o investimento total agregado da SEG na unidade atinja mais de 60 milhões de dólares americanos, incluindo melhorias em equipamentos e instalações. A SEG começará a transferir sua sede global e funções de suporte administrativo para a unidade antes do final de 2023. Espera-se que a planta crie até 500 novos empregos na área local de Houston.

"A SEG está entusiasmada em estabelecer uma base de fabricação no Texas e espera atender ao mercado dos EUA com mais produção doméstica", disse o Vice-presidente e CLO Michael Eden da SEG. "Esta instalação ajudará a sustentar a independência energética eco centrada de baixo carbon nos Estados Unidos para as gerações futuras".

Fundada em 2016, a SEG está comprometida em oferecer soluções econômicas e confiáveis de energia solar no mercado dos EUA. Até o final de 2024, espera-se que a SEG envie mais de 2 GW de módulos fotovoltaicos anualmente.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/333265.html

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2035992/SEG.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road