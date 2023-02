Xinhua Silk Road: Sheng Hong Holding Group lança novos projetos de energia em Zhangjiagang, no leste da China

PEQUIM, 2 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Sheng Hong Holding Group, uma empresa de tecnologia de ponta sediada em Suzhou, assinou um contrato para instalar uma fábrica gigante de baterias e desenvolver os projetos de seu novo instituto de pesquisa sobre energia, com um investimento total de cerca de 30,6 bilhões de yuans, na cidade de Zhangjiagang (província de Jiangsu, leste da China).

A foto mostra o local da cerimônia de assinatura do contrato em 31 de janeiro de 2023, em Zhangjiagang (província de Jiangsu, leste da China). (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Os projetos serão concluídos em várias fases e espera-se que gerem uma receita anual de mais de 56 bilhões de yuans após a respectiva conclusão. Entre eles, espera-se que a primeira fase do projeto 24GWh e o projeto do instituto de pesquisa sobre baterias, que envolve um investimento total de 14 bilhões de yuans, sejam concluídos e estejam operacionais no prazo de três anos, com uma receita anual estimada de 24 bilhões de yuans.

Han Wei, chefe do partido em Zhangjiagang, afirmou que a cidade está comprometida em criar um ambiente vantajoso para grandes projetos e empresas de alta qualidade, oferecendo garantias sólidas para a implementação de novos projetos.

Como uma das empresas da Fortune Global 500 sediadas em Suzhou, o Sheng Hong Holding Group se transformou em um grupo internacional de indústria e tecnologia de ponta que incorpora toda a cadeia industrial, incluindo refino petroquímico, novas energias, novos materiais e têxteis de luxo.

Miao Hangen, presidente do Sheng Hong Holding Group, afirmou que os projetos lançados pelo grupo deverão impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade de Zhangjiagang.

Além disso, Zhangjiagang foi o palco da assinatura de 100 grandes projetos que envolvem um investimento total de 59,72 bilhões de yuans, incluindo 22 projetos com financiamento do exterior no valor de 10,18 bilhões de yuans, em um grande evento de promoção de projetos realizado em 29 de janeiro de 2023.

FONTE Xinhua Silk Road

