Xinhua Silk Road: Stadt in Zentralchina überträgt Pfingstrosen-Kulturfestival via Live-Streaming

PEKING, 8. April 2020 /PRNewswire/ -- Das 38. Pfingstrosen-Kulturfestival von Luoyang hat am Montag in der Stadt Luoyang in der zentralchinesischen Provinz Henan begonnen. Aufgrund der Coronavirus-Krise kann das Publikum dieses Jahr die Blumen von zu Hause aus bewundern.

Das Event wurde am Montag ab 10.00 Uhr 24 Stunden lang live gestreamt. Zu bestaunen gab es 24 Präsentationen in 8 Bereichen, einschließlich der wunderschönen Kulisse aus blühenden Pfingstrosen in Luoyang, Kultur und Geschichte der Stadt, Naturkulisse, Städtebau und lokaler Küche.