Xinhua Silk Road: State Grid põe em serviço no leste da China o projeto GIL de túnel de utilidade pública de 1000 KV

Construído pela subsidiária da State Grid na província de Jiangsu, o projeto que liga Suzhou e Nangtong, duas cidades da província de Jiangsu, ostenta a maior tensão do mundo, maior capacidade de transmissão de energia, bem como a maior distância cruzando as mais complexas paisagens e marca a primeira linha UHV a passar por túneis fluviais no mundo.

O projeto adota a tecnologia líder mundial de transmissão isolada a gás – GIL – de 1000KV, fazendo uma importante inovação técnica no campo da transmissão de energia UHV.

Com a GIL monofásica de 5,8 km de comprimento e a GIL de seis fases totalizando 35 km, o projeto oferece um novíssimo método de escolha em meio a uma revolução energética com demandas em constante mudança.

Como uma alternativa segura e flexível às linhas aéreas de transmissão, GIL vem ganhando importância graças ao seu menor impacto à paisagem e mínima radiação eletromagnética.

Também, com a rede elétrica cada vez mais e mais alimentada por fontes flutuantes de energia renovável sob comando da ordem verde global – e devido ao fato que a maior parte da geração de energia se dá longe dos centros de carga, ela se tornou essencial para reforçar e inovar a rede de transmissão.

O projeto GIL está bem colocado na sedenta por energia província de Jiangsu, para completar uma rede de anéis de corrente alternada UHV nas regiões do leste da China, melhorando a capacidade de aceitação de energia para 69,80 milhões de kw, portanto, de melhor receber energia através das linhas existentes como a linha Zhundong (Xinjiang)-Wannan (Anhui), que transporta energia do oeste para o leste da China.

No entanto, criar um sistema elétrico tão vasto exige meticulosa atenção aos detalhes e, para preencher as lacunas do setor com tentativas sem precedentes, a inovação está em seu cerne. Com a apresentação de 129 invenções e patentes de modelos de serviços públicos, 18 padrões técnicos, bem como especificações de construção e instalação de desenvolvimento próprio, o projeto GIL oferece referência de valor para a conectividade mundial de energia e para a construção de túneis de energia que cortam cenários de montanhas e marinhos.

O projeto é também o piloto da onipresente internet das coisas (IoT, em inglês) para estabelecer um sistema de controle que seja flexível, funcional e inteligente, e deve concretizar a automação do diagnóstico de equipamentos e controle inteligente de pessoal, de modo a garantir ainda mais a segurança das operações.

Atuando como um centro para coleta de energia, transmissão, conversão e utilização com melhor desempenho e controle de qualidade, o próprio GIL apresenta uma visão de barão da energia, de se tornar uma empresa de categoria mundial de interconexão de energia que atua como um polo e uma plataforma de benefícios compartilhados, juntamente com sua jornada de coordenação de uma forte rede de energia inteligente, com a construção da onipresente IoT da energia.

Como a maior empresa de serviços públicos do mundo, a State Grid fornece seus serviços energia a uma população de mais de 1,1 bilhão, em todo o mundo.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/308570.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1002332/The_Suzhou_Nantong_GIL.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

