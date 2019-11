Xinhua Silk Road: totalmente novo Tiggo8 da Chery obtém certificação de segurança cinco estrelas do C-NCAP

Os resultados dos testes de colisão do C-NCAP revelam que o totalmente novo Tiggo8 apresenta desempenho excepcional tanto em colisões frontais como laterais. Todas as airbags e airbags de cortina funcionam normalmente com os cintos de segurança firmemente apertados protegendo eficazmente adultos e crianças. Altas pontuações são especificamente concedidas para a proteção da cabeça, pescoço, peito, abdômen e pernas. Os resultados excelentes são atribuídos em referência aos mais recentes padrões de segurança cinco estrelas do C-NCAP no design da fase inicial do Tiggo8.

Em termos de segurança ativa, o utilitário esportivo Tiggo8 é equipado com inúmeras configurações inteligentes, incluindo AEB, IHC, FCW, SLA, RCTA, LDW e sistema de controle automático HDC.

Considerado o padrão mais respeitado da China para testes de desempenho de segurança por terceiros, o C-NCAP aperfeiçoa seus padrões de testes continuamente desde seu lançamento. Reforçou e quantificou a avaliação para crianças e passageiros traseiros, adicionou o teste contra chicoteamento e adotou uma pontuação de estrelas mais rígida. Portanto, para obter a certificação de segurança cinco estrelas do C-NCAP, o veículo necessita ter um desempenho de segurança excepcional.

O desempenho excelente do Tiggo8 nos testes de segurança do C-NCAP é também atribuído às iniciativas de longo prazo da Chery relativas ao controle de qualidade. Para otimizar a qualidade do produto, a Chery desenvolveu um sistema de gerenciamento de ciclo de vida de matriz dupla e um modelo de gestão do processo total de qualidade abrangendo desde o planejamento do produto até a qualidade do sistema.

No processo de P&D de produtos, a Chery estabeleceu um modelo de desenvolvimento de produto matriz no qual o centro de gerenciamento do desenvolvimento dos produtos e os centros de tecnologia trabalham em parceria, formando assim um sistema e um processo de P&D positivos configurados no modelo V para o desenvolvimento de veículos, e estabelecendo uma base sólida para a concepção de produtos superiores e de alta qualidade, e marcas excelentes.

