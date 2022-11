Xinhua Silk Road: Wirtschaftliche Entwicklung, finanzielle Zusammenarbeit inmitten von Veränderungen, prägten die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2022

PEKING, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Die jährliche Konferenz des Financial Street Forum 2022 startete am Montag in Peking mit dem Thema „Forge Ahead Ahead Towards a Shared Future: Economic Development and Financial Cooperation Amid Changes" (Auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft: wirtschaftliche Entwicklung und finanzielle Zusammenarbeit inmitten von Veränderungen)", und die interessierten Teilnehmer teilten ihre Ansichten und Einsichten zum Konferenzthema.

(221122) -- BEIJING, Nov. 22, 2022 (Xinhua) -- This photo taken on Nov. 21, 2022 shows the opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2022 in Beijing, capital of China. Themed "Forge Ahead Toward a Shared Future: Economic Development and Financial Cooperation Amid Changes", the Annual Conference of Financial Street Forum 2022 opened here on Monday.

Yin Li, Sekretär des Beijinger Stadtkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), sagte auf der Konferenz, dass Peking die Entwicklung des Finanzsektors weiter vorantreiben werde, um der Realwirtschaft Impulse zu geben. Gleichzeitig setze sich Peking für eine Vertiefung der Reformen und Innovationen im Finanzsektor ein, um ein höheres Niveau der finanziellen Öffnung zu fördern.

Chinas stabile Finanzpolitik habe die Realwirtschaft erheblich unterstützt, so Yi Gang, Gouverneur der Chinesischen Volksbank (PBOC), Chinas Zentralbank, und fügte hinzu, dass die Zentralbank auch strukturelle finanzpolitische Instrumente eingesetzt habe, um die Unterstützung für die Landwirtschaft, kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatunternehmen, zu verbessern und Finanzierungen für sie zugänglicher, verfügbarer und günstiger zu machen.

Guo Shuqing, Vorsitzender der Chinesischen Bank- und Versicherungsaufsichtsbehörde (CBIRC), sagte, dass der chinesische Finanzmarkt ein schnelles Wachstum von Versicherungsprodukten mit echten Rentenattributen durch die regulierte Verwaltung der zuständigen chinesischen Behörden erlebt habe, wodurch ein nationaler Rentenreservefonds von mehr als 5 Billionen Yuan aufgebaut werden konnte.

Fu Hua, Präsident der Nachrichtenagentur Xinhua, sagte, Xinhua werde sich fest dafür einsetzen, die Berichterstattung über Nachrichten und relevante informationsdienste im chinesischen Finanzsektor zu stärken, um eine starke Unterstützung für die gesunde Entwicklung der chinesischen Finanzbranche zu bieten.

Yi Huiman, Vorsitzender der Chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC), sagte auf der Konferenz, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Logik der Bewertung für verschiedene Arten von börsennotierten Unternehmen zu verstehen und Wege zu finden, ein Bewertungssystem mit chinesischen Merkmalen aufzubauen, damit der Markt eine bessere Rolle bei der Ressourcenallokation spielen könne.

Angesichts der zunehmenden Resilienz des chinesischen Devisenmarktes sind die Eigenschaften des Renminbi zur Vermeidung von Vermögensrisiken ebenfalls zunehmend spürbar, so Pan Gongsheng, stellvertretender Gouverneur der PBOC und Leiter der Staatlichen Behörde für Devisenhandel (SAFE).

Das diesjährige Forum 2022 wird gemeinsam von der Volksregierung der Stadt Peking, der Chinesischen Volksbank, der Nachrichtenagentur Xinhua, der Chinesischen Bank- und Versicherungsaufsichtsbehörde, der Chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde und der Staatlichen Behörde für Devisenhandel ausgerichtet.

