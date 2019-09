Xinhua Silk Road: Wuliangye, a fabricante chinesa de destilados participa de evento de gala na França para divulgação da cultura chinesa do baijiu

PEQUIM, 30 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Wuliangye Yibin Co., Ltd., líder na produção de bebidas alcoólicas na China, foi convidada a participar do evento de gala realizado recentemente no rio Sena, na França visando a divulgação da cultura chinesa.

O Wuliangye é também a bebida do evento escolhida pelo Centro Cultural da China em Paris sob os auspícios do Ministério de Cultura e Turismo da China, atuando como um meio para os intercâmbios culturais internacionais.