Xinhua-SPG Port Commodity Index (XH-SPG PCI) lançado em Qingdao

QINGDAO, China, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Na Cúpula de Conexão entre Terra e Mar de 2021, a Xinhua-SPG Port Commodity Index ("XH-SPG PCI") foi lançada oficialmente em Qingdao.

A XH-SPG PCI foi desenvolvida e estabelecida pelo Shandong Port Group Co., Ltd. em colaboração com o Serviço de Informação Econômica da China com base nas variedades vantajosas do porto de Shandong. Atualmente, o XH-SPG PCI oficialmente lançado cobre o índice de preço do petróleo bruto, estoque de minério de ferro e índice de entrada e saída, estoque de coque e índice de entrada e saída, índice de preços de tarugo de aço e índice de preço de bobina laminada a quente. Ele foi estabelecido para refletir verdadeiramente a tendência de flutuação do mercado de commodities a granel do Porto e oferecer referência de valor e referência efetiva para atividades de comércio portuário.

Especificamente, o preço CIF estimado do petróleo bruto pode ser usado pelas empresas para prever os prêmios e descontos do comércio de petróleo bruto em dois meses, e o índice de preço do petróleo bruto à vista pode refletir o preço CIF do petróleo bruto no nó de tempo atual. Os resultados operacionais do índice mostram que, desde o período base (3 de fevereiro de 2020), o índice geral viu uma tendência de "V", com uma queda seguida de um aumento. No início, a demanda global de consumo de petróleo bruto foi muito reduzida devido ao surto da COVID-19. Depois disso, com a retomada do trabalho e da produção na China e a facilitação do lançamento da capacidade de produção de petróleo bruto da OPEC +, o fornecimento e demanda globais de petróleo bruto permaneceram em um equilíbrio apertado, e o índice mostrou uma tendência volátil de ascensão.

Para o índice de inventário de minério de ferro, o índice de entrada e saída de minério de ferro, o índice de inventário do coque e o índice de entrada e saída de coque, 1º de janeiro de 2021, é considerado o período base. Os dados de inventário reais e os dados de volume de entrada e saída de minério de ferro no porto de Shandong foram coletados respectivamente para refletir a tendência de mudança geral de minério de ferro e estoque de coque no porto de Shandong e a atividade de circulação do porto. Os resultados da operação do índice mostram que, desde o período base, o índice de inventário de minério de ferro tem demonstrado principalmente uma tendência horizontal volátil. Afetado pelo fornecimento de minas importadas e pela demanda de comerciantes e fábricas de aço no interior, o índice de entrada e saída de minério de ferro viu a flutuação horizontal. Devido à fraca controlabilidade de fatores como tempo de chegada do navio e embarque da mina, o índice de entrada e saída apresentou uma flutuação relativamente significativa em geral. Afetado pela oferta restrita de carvão de coque, corte de excesso de capacidade, inspeção mais rígida de segurança e proteção ambiental e a mudança na taxa de operação das siderúrgicas a jusante, o índice de estoque de coque apresentou uma tendência decrescente volátil em geral. O índice de entrada e saída de coque oscilou significativamente devido ao fechamento em feriados, proteção ambiental e restrição de produção, e mudanças na oferta e demanda a montante e a jusante.

Para o índice de preço da bobina laminada a quente, 1ºde agosto de 2020 é considerado o período base para coletar o preço de liquidação diário da bobina a quente gerada pela negociação real do Shandong Bulk Commodity Trading Center. Desde o período base, o índice geral tem demonstrado uma tendência volátil, com uma queda seguida de um aumento. Para o índice de preço da bobina laminada a quente, 3 de agosto de 2020 é considerado o período base para coletar o preço de liquidação diário da bobina a quente gerada pela negociação real do Shandong Bulk Commodity Trading Center. Desde o período base, o índice tem mostrado uma tendência ascendente trapezoidal em geral.

De acordo com o plano, as variedades envolvidas no índice serão gradualmente enriquecidas no futuro, e o índice também será estendido para cobrir outros portos costeiros, de modo a continuar a construir uma plataforma de informação de índice de "ver o Shandong para commodities portuárias".

FONTE China Economic Information Service

