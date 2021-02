Xinxiang Bailu, une entreprise chinoise spécialisée dans les fibres cellulosiques artificielles, s'engage à réduire ses émissions de carbone

« En tant que principal producteur de fibres cellulosiques artificielles œuvrant dans le sens de l'objectif de carboneutralité de la Chine, nous unissons nos forces avec nos partenaires mondiaux de l'industrie pour lutter contre le changement climatique », a déclaré M. Deshun SONG, directeur général de Xinxiang Bailu.

Cet objectif a été annoncé à l'heure où la Chine favorise la croissance verte. Le gouvernement central a mentionné que l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2060 et le plafonnement des émissions de carbone d'ici 2030 constituent deux objectifs importants pour la Chine, qui ont été annoncés lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue récemment.

Pour atteindre cet objectif, Xinxiang Bailu mettra en œuvre un plan d'action pour le climat visant à réduire les émissions de carbone générées pendant la production, plan qui sera conforme à l'Accord de Paris et à l'initiative Climate Stewardship 2030 du conseil national du textile et des vêtements de Chine (CNTAC). Ce plan d'action prévoit également la diffusion régulière d'informations relatives aux émissions carbone en tant qu'entreprise cotée en bourse, ainsi que le développement de produits à fibres cellulosiques artificielles zéro carbone d'ici 2022 dans l'optique de réduire l'empreinte carbone des clients de la chaîne d'approvisionnement, et ce, avec le soutien du groupe de travail pour l'analyse du cycle de vie du CNTAC.

Après avoir eu connaissance de cette annonce, Laila Petrie, présidente-directrice générale de l'organisation environnementale 2050, a déclaré qu'elle était heureuse de voir de plus en plus d'entreprises textiles chinoises se joindre à l'action en faveur du climat et a félicité Xinxiang Bailu pour ses démarches. Elle a affirmé que les fabricants qui parviennent à atteindre une véritable décarbonisation constitueront un moteur efficace pour la transition climatique dans la chaîne de valeur textile mondiale.

Zhang Zixin, secrétaire général de la collaboration chinoise pour le développement durable de la viscose (CV), a déclaré : « Nous sommes ravis que ce membre de la CV montre la voie au lieu de suivre le mouvement. L'engagement de Xinxiang Bailu constitue un véritable modèle pour les membres de la CV, de même que pour l'ensemble de l'industrie de la cellulose. »

« La pandémie de COVID-19 nous a appris que face à une crise généralisée, il ne faut pas rester dans son coin. Notre industrie peut en faire plus pour le climat de manière collective que de façon isolée », a ajouté M. SONG de Xinxiang Bailu. La société collaborera avec l'équipe responsable des objectifs de développement durable du CNTAC, la CV et d'autres partenaires clés pour créer un groupe de travail sur l'action climatique destiné à aider Xinxiang Bailu à atteindre la carboneutralité.

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/media/1433191/video.mp4

