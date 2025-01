Xlence reçoit le prix de la meilleure révélation à l'iFX Expo Dubai

DUBAÏ, ÉAU, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Xlence, un courtier CFD en plein essor et un sponsor Or de l'iFX Expo Dubai, l'une des expositions mondiales de l'industrie financière, s'est vu attribuer le titre de courtier « Best Newcomer ». Ce prix, qui témoigne de la croissance exponentielle du courtier, souligne la volonté de Xlence de réussir dans le secteur financier.

Points forts de Xlence à l'iFX Expo Dubai

Au cours de l'iFX Expo, Xlence a accueilli des clients et des partenaires du monde entier. Hala Mousa Abo Jarra, responsable régionale du développement commercial de Xlence, a participé à une table ronde sur l'avenir des opérations de change. Les participants ont eu l'occasion de découvrir l'engagement de Xlence à construire un écosystème commercial fiable et sécurisé grâce à des opérations transparentes, soulignant ainsi l'engagement de la marque en faveur d'un commerce fructueux.

Une approche innovante de la négociation

Servant des clients à travers l'Europe, la région MENA et l'Asie, Xlence s'est rapidement imposé grâce à sa gamme d'instruments financiers et ses conditions de négociation compétitives. Les clients peuvent négocier des devises, des métaux, des actions, des indices, des matières premières et des contrats à terme, en bénéficiant d'un effet de levier flexible et de spreads très faibles conçus pour minimiser les coûts.

Xlence offre bien plus que de simples échanges commerciaux

Les succès de l'entreprise reposent sur cinq piliers :

Flexibilité des comptes de trading - Des types de comptes sur mesure pour les traders novices et experts, répondant aux différents styles et objectifs de trading. Large gamme d'instruments négociables - Permet aux utilisateurs de diversifier leurs portefeuilles sur plusieurs marchés financiers. Technologie avancée - Offre une expérience utilisateur optimale sur PC, smartphone et web. Transparence et sécurité -Xlence se conforme aux normes les plus strictes en matière de transparence et de sécurité dans le cadre de l'Autorité des services financiers des Seychelles . Les clients peuvent ainsi négocier en toute confiance et avec la certitude que leur sécurité est une priorité absolue. Un service client inégalé - Grâce à son approche centrée sur le client, Xlence offre une assistance experte 24/7, garantissant que les clients ont toujours accès aux informations dont ils ont besoin, où qu'ils se trouvent.

À propos de Xlence

Xlence est un courtier mondial de premier plan qui offre un environnement de trading avancé, intuitif et flexible qui prend en charge les traders de tous niveaux. Xlence offre sécurité, innovation et valeur exceptionnelle à sa clientèle croissante en Europe, dans la région MENA et en Asie.

Pour plus d'informations, visitez www.xlence.com et rejoignez la communauté Xlence dès aujourd'hui.

Avec Xlence, excellez dans le trading

Le trading comporte des risques. Les produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, et vous pouvez perdre la totalité de votre capital.

Contact avec les médias :

Nom : Nicolas Georgiou

Email : [email protected]

